Blitz-Sanierung in Leipziger Hotel: Nachhaltig, modern und doch erschwinglich

Dass das grüne Logo von "LÉGÈRE Express" nicht zufällig gewählt wurde, konnten Gäste am Donnerstag in Leipzig nach einem "X-treme Makeover" selbst begutachten.

Von Nico Zeißler

Leipzig - Wer an "LÉGÈRE Express" denkt, denkt wahrscheinlich auch an das auffallend grüne Firmenlogo. Dass diese Farbe nicht zufällig für die stylische Hotelkette gewählt wurde, konnten Gäste am Donnerstag in Leipzig nach einem "X-treme Makeover" selbst begutachten - durch den Abend geleitet von einem bekannten TV-Gesicht.

Außenansicht: das Hotel "LÉGÈRE Express" in der Seemannstraße/Ecke Prager Straße. © EHL Media/Björn Stach

Führte durch den Abend: MDR-Moderatorin Susanne Klehn (42). © EHL Media/Björn Stach 160 Gäste waren gekommen, um das an der Prager Straße zwischen Gutenbergplatz und Ostplatz gelegene Drei-Sterne-Hotel nach einer Sanierung zu begutachten. In nur zehn Wochen seien die Umbaumaßnahmen über die Bühne gegangen, sagte Sven Köllmann, Geschäftsführer und Gesellschafter der FIBONA GmbH, zu der die LÉGÈRE Hotelgroup gehört. "Das Team hat wahnsinnige Arbeit geleistet." Nur noch Kleinigkeiten wie freiliegende Kabel an der Decke müssten erledigt werden. "Zu 95 Prozent sind wir aber fertig", freute sich Köllmann, Chef von acht LÉGÈRE-Hotels in Deutschland und Luxemburg. Leipzig Razzia in Leipzig: Mehrere Durchsuchungen in der Stadt Eine mittig im Erdgeschoss angerichtete neue Bar, die in den 24/7 besetzten Rezeptionsbereich übergeht, einen Frühstücksbereich in neuem Design, eine Softeismaschine und einen schalldämmenden Meetingraum für bis zu 16 Personen gibt es nun.

Burlesque-Tänzerin Mama Ulita heizte die Stimmung auf. © EHL Media/Björn Stach

Nachhaltigkeit spielt bei "LÉGÈRE Express"-Hotels eine übergeordnete Rolle

Für das leibliche Wohl war natürlich auch gesorgt - mit Häppchen, Buffet und leckeren Cocktails. © EHL Media/Björn Stach Baulich wurde an den 170 Zimmern - davon zehn behinderten- und vier rollstuhlgerechten - nichts verändert. Nur neue Farbakzente sollen hier noch gesetzt werden, erläuterte Köllmann. Schon für 69 Euro inklusive Frühstück im Einzelzimmer kann man hier nächtigen, zudem einen der 70 Tiefgaragen-Stellplätze für zwölf Euro täglich nutzen. Und das in einer Unterkunft, die nur 15 Gehminuten oder zwei Straßenbahn-Stationen vom Augustusplatz entfernt ist. Notwendig geworden war die Sanierung wegen der rasanten Entwicklung bei Technik und Design. Acht Jahre nach der Planung des Gästehauses und fünf Jahre nach der Eröffnung sollte dieses nun "grüner, nachhaltiger und spannender" gemacht werden, sagt Sven Köllmann, der 280 Mitarbeiter in acht Hotels beschäftigt, im Gespräch mit TAG24. Was in jedem Gespräch schnell betont und hervorgehoben wird: Das Thema Nachhaltigkeit hat für die LÉGÈRE-Gruppe offensichtlich einen besonders hohen Stellenwert. Alle Häuser besitzen GreenSign Level 4, was für ein nachhaltiges Wirtschaften in hohem Maße steht. Aktuell sei man in einem bis zu zweijährigen Prozess bestrebt, mit allen Häusern auf Level 5 zu steigen. Leipzig Teilschließung des Fraunhofer-Zentrums in Leipzig geplant: Rund 70 Angestellte betroffen! Dazu beitragen sollen neue Photovoltaikanlagen, die bis Anfang 2025 in allen Hotels installiert werden. "Dann hoffen wir, dass wir unseren Beitrag getan haben, weil so viel mehr geht technisch nicht", sagt Köllmann.

Dieses Einzelzimmer ist schon ab 69 Euro buchbar. © EHL Media/Björn Stach

Blick ins Bad. © EHL Media/Björn Stach

Felicitas und Johannes von Carlowitz zählten zu den Gästen bei der Makeover-Party

Sven Köllmann (l.), Geschäftsführer und Gesellschafter der FIBONA GmbH, zu der die LÉGÈRE Hotelgroup gehört, sowie Felicitas und Johannes von Carlowitz. © EHL Media/Björn Stach Prädestiniert als Gäste beim Thema Nachhaltigkeit waren auch Felicitas und Johannes von Carlowitz. Die Eheleute betreiben in Lossatal im Muldental (Landkreis Leipzig) das Rittergut Heyda, ein barocker Gutshof für Landurlauber. Hier kann man in einer Schlosswohnung, einem Rosencottage oder einem Gärtnerhaus übernachten. Natürlich in deutlich kleinen Dimensionen, aber dennoch im Einklang mit der Natur, wurden unter anderem die Betten und Nachttische aus alten Eichen gebaut, die einem Wirbelsturm zum Opfer fielen, erzählt Felicitas von Carlowitz TAG24. Auch für die Terrassen sei Holz aus der unmittelbaren Umgebung genutzt worden. "Zudem ernten die Gäste ihr eigenes Essen auf den Streuobstwiesen und graben ihre Kartoffeln selbst aus", so von Carlowitz. Die Eheleute bewirtschaften außerdem insgesamt 400 Hektar Wald und 1000 Hektar Land, wovon sich 450 Hektar bereits in der Umstellung auf ökologische Landwirtschaft befänden. Auch der jüngste von Carlowitz, Florian, baut schon selbst Kartoffeln und Zwiebeln in Bioqualität an – vollkommen frei von Pflanzenschutzmitteln.

