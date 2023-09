Am Flughafen Leipzig: Hier werden 13 Tonnen Hilfsgüter für Libyen verladen

Leipzig - Nach der schweren Flutkatastrophe in Libyen vor fast zwei Wochen hat das Deutsche Rote Kreuz (DRK) erste Hilfsgüter vom Flughafen Leipzig/Halle auf den Weg in die Hafenstadt Bengasi gebracht.

Ein Flugzeug wurde am Freitag mit Hilfsgütern für Libyen beladen. © News5/Grube

Zu den rund 13 Tonnen Gütern gehören etwa Trinkwasseraufbereitungsanlagen, - tanks, -pumpen sowie ein Wasserlabor, ein Generator und Eimer.

"Die Not der Menschen ist groß, es besteht ein enormer Bedarf an humanitärer Hilfe", sagte DRK-Generalsekretär Christian Reuter am Freitag. Die Infrastruktur sei massiv beschädigt. "Mit dem Hilfsflug unterstützen wir die Aktivitäten unserer Schwestergesellschaft, dem Libyschen Roten Halbmond."

Dringend nötig seien aktuell der Zugang zu sauberem Wasser, angemessene sanitäre Einrichtungen und Hygieneförderung, erklärte Reuter. Die Versorgung mit Trinkwasser und der Schutz vor verunreinigtem Wasser sei von immenser Bedeutung, um Krankheiten vorzubeugen und das Wohlbefinden der Betroffenen zu gewährleisten.

Das Sturmtief "Daniel" hatte das nordafrikanische Libyen am 10. September erfasst. Nach den Überschwemmungen wurde die am stärksten betroffene Gegend in Darna im Osten für unbewohnbar erklärt.