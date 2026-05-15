Bankangestellte ruft Polizei: Liebesbetrüger bringen 71-Jährige um 100.000 Euro

Merseburg - Eine aufmerksame Bankangestellte hat eine 71-Jährige in Merseburg (Saalekreis) davor bewahrt, noch mehr Geld an sogenannte Liebesbetrüger zu verlieren.

Insgesamt überwies die Frau (71) den Betrügern rund 100.000 Euro! (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie das Polizeirevier im Saalekreis mitteilte, beabsichtigte die Seniorin am vergangenen Dienstag, einen Betrag von 25.000 Euro von ihrem Konto abzuheben.

Einer Bankmitarbeiterin kam das Verhalten der Frau jedoch merkwürdig vor, sie verhinderte die Auszahlung. Umgehend informierte sie die Polizei, die Kontakt zu der 71-Jährigen aufnahm.



Dabei stellte sich heraus, dass die Frau im Verlauf des vergangenen Jahres übers Internet Kontakt zu einer ihr zuvor unbekannten Person pflegte, die ihr ihre Liebe gestanden hatte.



Dann folgte, wie so oft bei dieser Art von Masche, die Forderung nach Geld: "Die Frau überwies daraufhin in mehreren Sendungen insgesamt rund 100.000 Euro an eine Adresse in Nordrhein-Westfalen", so ein Polizeisprecher.