Erstmals seit 20 Jahren: Säugling in Babyklappe in Bitterfeld-Wolfen
Sabrina Gorges
Bitterfeld-Wolfen - Nach mehr als 20 Jahren ist in der vergangenen Woche wieder ein Neugeborenes anonym in die Babyklappe des Goitzsche Klinikums Bitterfeld-Wolfen abgelegt worden.
"Das kleine Mädchen ist wohlauf und konnte das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen", sagte Kliniksprecher Bernhard Spring. Zuerst hatte die "MZ" berichtet.
Laut Spring wurde der Säugling offenbar gleich nach der Geburt abgelegt. "Er hat einen guten Gesamteindruck gemacht. Die Vitaltests waren alle in Ordnung."
Aktuell kümmere sich das Jugendamt um das kleine Mädchen, das in einem speziellen Kinderheim untergebracht worden sei und nun vermittelt werde, hieß es.
Das Krankenhaus wird dem Sprecher zufolge auch in Zukunft an der Babyklappe festhalten.
Zwei weitere Babyklappen in Sachsen-Anhalt
Babyklappen ermöglichen es einer Mutter, ihren Säugling unerkannt in ein Wärmebettchen mit Sensor hinter einer Stahlklappe zu legen.
Deutschlands erste Babyklappe wurde am 8. April 2000 in Hamburg in Betrieb genommen. In Sachsen-Anhalt gibt es neben der in Bitterfeld-Wolfen zwei weitere Babyklappen in Magdeburg und Halle.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa