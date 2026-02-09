Bauarbeiten auf der A38: Hier müsst Ihr ab heute mit Einschränkungen rechnen
Von Alexandra Kiel
Merseburg - Autofahrerinnen und Autofahrer müssen im kommenden Monat immer wieder mit Sperrungen auf der A38 rechnen. Reparaturen der Strecke werden währenddessen vorbereitet.
Ab dem heutigen Montag kann es auf der Autobahn zwischen Merseburg-Süd und Leipzig-Südwest zu Einschränkungen im Verkehr kommen.
Voraussichtlich bis zum 6. März ist der Abschnitt von kurzzeitigen Sperrungen und Geschwindigkeitsbegrenzungen betroffen, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte.
Hintergrund sei eine anstehende Instandsetzung der Fahrbahn, hieß es weiter. Über einen Monat lang werden die Arbeiten mithilfe der Einschränkungen vorbereitet.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa