Bauarbeiten auf der A38: Hier müsst Ihr ab heute mit Einschränkungen rechnen

Merseburg - Autofahrerinnen und Autofahrer müssen im kommenden Monat immer wieder mit Sperrungen auf der A38 rechnen. Reparaturen der Strecke werden währenddessen vorbereitet.

Ab dem heutigen Montag kann es zu Einschränkungen auf der A38 kommen. © Soeren Stache/dpa

Ab dem heutigen Montag kann es auf der Autobahn zwischen Merseburg-Süd und Leipzig-Südwest zu Einschränkungen im Verkehr kommen.

Voraussichtlich bis zum 6. März ist der Abschnitt von kurzzeitigen Sperrungen und Geschwindigkeitsbegrenzungen betroffen, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte.