Neues Jahr, neue Baustellen: Hier muss man sich in Leipzig auf Sperrungen einstellen

Leipzig - Pünktlich zum neuen Jahr beginnen im Leipziger Stadtgebiet auch die Arbeiten auf den Baustellen. Ab Montag, 5. Januar, könnte es an folgenden Stellen im Verkehr etwas länger dauern.

Auf Leipzigs Straßen wird auch im neuen Jahr fleißig gebaut. (Symbolfoto) © 123rf/edericofoto

Weil in Neulindenau im Bereich der Credéstraße am Stromnetz gearbeitet wird, muss die angrenzende Demmeringstraße zwischen den Hausnummern 139 und 141 bis zum 6. Februar voll gesperrt werden.

An den Hausnummern 56 bis 66 der Grünauer Allee wird bis zum 13. Februar an den Abwasserleitungen gewerkelt, weshalb die benachbarte Dahlienstraße zwischen den Häusern 11 und 13 voll gesperrt werden muss. Der dadurch beeinträchtigte Fußgängerverkehr wird umgeleitet.

Ebenfalls am Abwasser wird auf der Straße des 18. Oktober gearbeitet, was Fahrspurreduzierungen in beide Richtungen mit sich bringt. Die Einschränkungen zwischen den Adressen 17A bis D soll bis zum 2. Februar bestehen bleiben.

Im Zentrum-Südost wird bis zum 30. Januar eine halbseitige Sperrung der Sternwartenstraße zwischen der Turnerstraße und der Linnéstraße nötig. Der Verkehr soll an der Baustelle vorbeigeführt werden, wobei der Bereich zwischen der Turnerstraße und der Seeburgstraße zur Einbahnstraße wird.