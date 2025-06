13.06.2025 15:03 Bis Mitte 2026: Bauarbeiten und Straßensperrungen im Leipziger Osten

Die Zweinaundorferstraße in Leipzig wird in Reudnitz und in Mölkau saniert und dafür teilweise voll gesperrt. Auch die Busse werden umgeleitet.

Von Tamina Porada

Leipzig - Leipzigerinnen und Leipziger im Osten der Stadt müssen sich ab Montag, dem 16. Juni, auf weitere Bauarbeiten mit Straßensperrungen und Umleitungen einstellen. Alles in Kürze Bauarbeiten im Leipziger Osten starten am 16. Juni

Straßensperrungen in Anger-Crottendorf bis Mitte September

Buslinien 71, 72, 73 und N7 werden umgeleitet

Kanalbauarbeiten in Mölkau Süd bis September 2025

Bauarbeiten in Leipzig dauern bis Mai 2026 Mehr anzeigen Auch die Kreuzung an der Ungerstraße ist von der Zweinaundorfer Straße aus nicht befahrbar. (Archivbild) © Ralf Seegers Ab kommenden Montag werden in Anger-Crottendorf Kanalbauarbeiten in fünf Phasen durchgeführt. Der erste Abschnitt befindet sich zwischen Breite Straße und Kohlgartenweg. Die Zweinaundorfer Straße wird dort zwischen Breite Straße und Borsdorfer Straße bis Mitte September voll für den Verkehr gesperrt. Ab Ende September wird dann der Abschnitt bis zur Martinstraße saniert und bis November dicht gemacht. Ab Montag fahren deswegen auch die Buslinien 71, 72, 73 und N7 eine Umleitung. Die 71 wird zwischen Theodor-Neubauer-Straße und Breite Straße über die Martinstraße und Oststraße umgeleitet. Ab Breite Straße erfolgt der Ringlinienverkehr über Gerichtsweg in entgegengesetzter Richtung und die Haltestellen werden in umgekehrter Reihenfolge bedient. Leipzig Baustellen Mega-Baustelle Prager Straße: Stadt schließt letztes Schlupfloch Die Linien 72, 73 und N7 verkehren zwischen Martinstraße und Breite Straße mit Umleitung über die Martinstraße und Oststraße. Insgesamt dauern die Bauarbeiten bis Mai 2026. Auch in Mölkau ist weiterhin Geduld gefragt Die Bauarbeiten in Mölkau Süd dauern bis Ende Juni 2026. Bis dahin werden weitere Bereiche für den Verkehr gesperrt. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa Auch die Kanalbauarbeiten in Mölkau Süd erreichen einen neuen Bauabschnitt. Bis September 2025 wird auf der Zweinaundorfer Straße zwischen Albrechtshainer und Auguste-Hennig-Straße gebaut. Die Wasserwerke erneuern die Trinkwasserleitungen und Abwasserleitungen und sanieren bzw. erneuern Hausanschlüsse. Das führt auch zu Einschränkungen im Straßenverkehr. Bis Mitte Juli bleibt die Zweinaundorfer Straße in Mölkau noch frei. Die Albrechtshainer Straße zwischen Adolf-Koppe-Straße und Zweinaundorfer Straße ist aktuell schon voll gesperrt. Ab Mitte Juli ist dann die Zweinaundorfer Straße zwischen Albrechtshainer Straße und Auguste-Hennig-Straße voll gesperrt, sowie die anschließenden Kreuzungen. Auch die Buslinien 73, N7 und 172 werden ab 14. Juli umgeleitet über die Baalsdorfer Straße. Leipzig Baustellen Mega-Baustelle Karl-Liebknecht-Straße: So kommt Ihr mit den Öffis durch den Süden Entspannung gibt es erst auch hier erst in einem Jahr, also im Juni 2026. Dann sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein und die Abwasserinfrastruktur soll saniert sein.

Titelfoto: Bildmontage: Ralf Seegers (Archivbild); Stefan Sauer/dpa (Symbolbild)