Brücke wird abgerissen! Hauptverkehrsstraße zum Cossi monatelang dicht

Von Annika Rank

Markkleeberg - Wer in den kommenden Monaten von Leipzig zum Cospudener See fahren will, muss eine große Umleitung in Kauf nehmen.

Die Bahnbrücke in der Koburger Straße in Markkleeberg wird abgerissen und neu gebaut. © DB E&C/Albrecht Trusch Wie die Markkleeberger Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte, muss die Bahnbrücke in der Koburger Straße ab dem 22. Juli erneuert werden. Die Maßnahme endet voraussichtlich im April 2025. Konkret betrifft dies den Abschnitt zwischen der Energiestraße und der Kirschallee. Hier sollen zunächst vorbereitende Arbeiten der Medienträger durchgeführt werden, danach wird der Mischwasserkanal ausgetauscht sowie eine Gasleitung umverlegt. Den wohl größten Schritt des Projekts stellt der Abriss der Brücke im September dar. Unmittelbar danach startet dann der Neubau. Leipzig Baustellen Vollsperrungen und Umleitungen: Hier wird bald in Leipzig gebaut Wer mit dem Auto die Koburger Straße entlangfahren will, muss also in den kommenden Monaten die Umleitung über die Breitscheidstraße, B2, Seenallee, Koburger Straße und zurück nutzen. Und auch der öffentliche Nahverkehr leidet unter der Baumaßnahme: Die Buslinien 106 und 107 verkehren nach Umleitungsfahrplan, währenddessen werden die Haltestellen Gautzscher Platz und Sebastian-Bach-Straße nicht bedient.

Mit der Baumaßnahme gehen einige Verkehrseinschränkungen einher. © DB AG