02.04.2025 13:24 1.705 Finale auf Leipziger Großbaustelle: Neue Sperrungen im Norden der Stadt

Ende in Sicht: Die Großbaustelle in der Landsberger Straße im Leipziger Norden ist in den letzten Zügen. Die finalen Arbeiten starten in der nächsten Woche.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Ein Ende ist in Sicht: Die Großbaustelle in der Landsberger Straße im Leipziger Norden ist in den letzten Zügen. Die finalen Arbeiten starten in der nächsten Woche. Sowohl Straßenbahnen als auch Autos werden in wenigen Wochen wieder über die Landsberger Straße fahren können. © Leipziger Gruppe Ab kommenden Montag sind noch einmal für knapp drei Wochen Straßensperrungen in Gohlis nötig, von denen auch Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs betroffen sind. Wie die Leipziger Gruppe am Mittwoch mitteilte, finden die restlichen Arbeiten bis einschließlich 25. April im Bereich zwischen Coppiplatz und Hans-Oster-Straße statt. Dazu gehören die Herstellung von Schienenfugen, das Gießen des Asphalts sowie erneute Arbeiten am Rasengleis. Letztere seien nötig, weil Autofahrer bei Falschfahrten offenbar den bereits verlegten Rasen großflächig zerstört haben, heißt es auf der Webseite des städtischen Unternehmens. Leipzig Baustellen Wochenlange Gleisarbeiten am Roßplatz: Diese Einschränkungen kommen jetzt auf die Leipziger zu Außerdem müsse die Fahrleitung im Viertelsweg fertiggestellt sowie weiter an dieser bis zur Max-Liebermann-Straße gearbeitet werden. Noch fehlende dynamische Anzeigetafeln sollen ebenfalls an den Haltestellen Viertelsweg und Coppiplatz installiert werden. Das könne allerdings noch länger dauern, "da es größere Lieferschwierigkeiten gibt". Es hat sich viel getan an den Haltestellen. © Leipziger Gruppe Eine Übersichtskarte zeigt, wie der öffentliche Nahverkehr von den neuen Einschränkungen betroffen sein wird. © Leipziger Gruppe Autofahrer und ÖPNV-Nutzer brauchen nur noch wenige Wochen Geduld Bereits seit März 2024 laufen die Bauarbeiten. © EHL Media Geduldsprobe für Autofahrer und ÖPNV-Nutzer - aber die sollte am 25. April endlich ihren Abschluss finden. So lange fährt Tramlinie 4 mit Umleitung über die Georg-Schumann-Straße zur Ersatzendstelle Möckernscher Markt. Zwischen der Haltestelle Georg-Schumann-/Lindenthaler Straße bis zur Endstelle Gohlis ist in der Zeit ein Schienenersatzverkehr unterwegs. Die Bauarbeiten in der Landsberger Straße laufen mittlerweile seit mehr als einem Jahr. Ziel der Maßnahme war es, die Straße sicherer und auch bequemer zu machen, außerdem mehr Platz für die XXL-Straßenbahnen zu schaffen. Leipzig Baustellen Nach Havarie im Leipziger Westen: Klingerbrücke wieder frei Ab Ende April sollten also erst einmal alle Straßen wieder befahrbar sein. Lediglich im Bereich zwischen Max-Liebermann-Straße und der Endhaltestelle Landsberger Straße wird der Bau Anfang nächsten Jahres weitergehen. TAG24 hält Euch mit aktuellen Informationen über das Baugeschehen auf dem Laufenden.

Titelfoto: Bildmontage: EHL Media, Leipziger Gruppe