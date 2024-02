Für über 400.000 Euro: Leipzigs Stadionvorplatz wird ab kommendem Montag saniert

Leipzig - Vier Monate sind es noch, dann startet die UEFA Euro 2024 . Für den 18. Juni ist das erste Spiel in der Red Bull Arena in Leipzig geplant. Damit Fußballfans dann auch eine schöne Anreise haben, soll nun noch der Vorplatz des Stadions erneuert werden. Baustart: 19. Februar.

So soll Leipzigs Stadionvorplatz künftig nicht mehr aussehen! Ab kommendem Montag will die Stadtverwaltung das Areal in zwei Abschnitten sanieren. (Archivbild) © Picture Point / Roger Petzsche

Aktuell diene der etwa 15.600 Quadratmeter große Bereich hauptsächlich als Parkplatz für die Bewohner des Waldstraßenviertels. An Spieltagen nutzt RB Leipzig die Fläche. Für die Europameisterschaft werden nun zehntausende nationale und internationale Gäste in der Messestadt erwartet und Leipzig will sich von seiner besten Seite zeigen.

Die Asphaltdecke vor dem Stadion ist jedoch brüchig und die Entwässerung über das historische Pflaster funktioniert nicht mehr. Das soll sich nun ändern.

Für insgesamt rund 435.000 Euro will die Stadt das Areal zwischen den Treppenaufgängen der Arena und der Friedrich-Ebert-Straße in zwei Bauabschnitten sanieren. Geplant ist, dass die asphaltierten Einzelflächen eine neue Deckschicht erhalten.

Zudem werden Teile des 1000 Meter langen Pflasterstreifens so erneuert, dass auch Wasser und Schnee wieder besser abfließen können. Weil der Streifen denkmalgeschützt ist, sollen die Steine vor Ort wiederverwendet werden.

Darüber hinaus will Leipzigs Stadtverwaltung 178 zusätzliche Fahrradbügel installieren.