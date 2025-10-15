Gleiches Material wie Carolabrücke: Wie sicher ist diese sächsische Hochstraße?

Markkleeberg - Der Einsturz der Carolabrücke ist vielen noch im Gedächtnis. Seitdem werden zahlreiche Brücken in Sachsen intensiv überprüft. So auch die seit Jahren baufällige Agra-Brücke in Markkleeberg, die ab November noch einmal genauer unter die Lupe genommen wird.

Die Agra-Brücke verwendet den gleichen Spannstahl wie die ehemalige Carolabrücke. (Archivfoto) © Ralf Seegers

Die Spannbetonbrücke ist aus einem ähnlichen Material wie die damalige Carolabrücke in Dresden. Bereits 2024 wurden Proben aus den Spanngliedern im unteren Bereich der Agra-Brücke entnommen.

"Das Prüfungsergebnis der im Dezember 2024 entnommenen Proben war weniger kritisch als zunächst angenommen", teilte Corinna Saring, Pressesprecherin beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr, auf TAG24-Anfrage mit.

Bei weiteren Untersuchungen in Sachsen und anderen ostdeutschen Bundesländern ist aber aufgefallen, dass der verwendete Hennigsdorfer Spannstahl vor allem oberhalb der Stützen problematisch sein kann.

"Deshalb wurde entschieden, die Agra-Brücke dahingehend noch einmal explizit zu überprüfen", so Saring. Das soll vom 7. bis 17. November geschehen.

Eine Vollsperrung wird es dieses Mal nicht geben, allerdings sollten Autofahrer sich auf Einschränkungen einstellen. Der Verkehr wird auf eine Spur verengt und so an der Baustelle vorbeigeführt.