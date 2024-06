Großbaustelle Hotel Astoria – Eine Never-Ending-Story?

Leipzig - Das Leipziger Hotel Astoria ist bekannt, wie kaum ein anderes in Ostdeutschland – hier weilte einst nicht nur die DDR-Politik-Prominenz, sondern Gäste aus aller Welt. Vor mittlerweile sechs Jahren wurde die Sanierung und Wiedereröffnung angekündigt, viel passiert ist seitdem augenscheinlich nicht. TAG24 hat bei Stadt und Eigentümer nachgefragt, welche Neuigkeiten es gibt.

"Gegen die vorliegenden Baugenehmigungen wurde Widerspruch erhoben", sagt auch ein Sprecher des Leipziger Amts für Bauordnung und Denkmalpflege. Demnach befürchte der Nachbar, "durch den Hotelbetrieb des Astoria-Hotels in seinen Rechten verletzt zu werden".

Die gute Nachricht: "Wir sind nach wie vor am Realisieren des Projektes", heißt es auf Nachfrage von TAG24 vonseiten der Immobiliengesellschaft und Eigentümerin VIVION Investments S.à.r.l..

Groß war der Jubel unter den Leipzigern, als die Stadt 2018 ankündigte, dass die Baugenehmigung für die Renovierung des früheren Luxushotels erteilt worden ist. Doch kaum ein Jahr später wurde vom Betreiber des benachbarten Best Western Hotels ein Baustopp erwirkt – und seitdem stockt es immer wieder gewaltig .

So soll das neue Astoria aussehen, wenn es fertig ist. © Vivion/Wolff Architekten/PR

Während ursprünglich ein Hotel mit Konferenzbereich, Wellnessbereich und Restaurants entstehen sollte, sieht die aktuelle Baugenehmigung von 2023 daher "eine Beherbergungsstätte bestehend aus einem Hotel- und einem Apartmentbereich" vor.



Im historischen Teil soll das Astoria nun nur noch 125 statt der zunächst geplanten 250 Zimmer bekommen, bestätigt auch der Eigentümer. Deren Fertigstellung habe gegenüber dem Neubau der Service-Apartments im Innenhof Priorität.

Bislang wurden laut Bauordnungsamt und Eigner Sicherungsarbeiten am Untergeschoss sowie an der Fassade ausgeführt. Außerdem sollen bis Juni Vorbereitungsmaßnahmen an den Fensteröffnungen vollzogen werden.

Da das vom Nachbarn eingeleitete Widerspruchsverfahren abgewartet werden müsse, ist nach wie vor unklar, wann mit einer Fertigstellung des Hotels gerechnet werden kann. Sollte die Angelegenheit vor Gericht gehen, seien weitere Verzögerungen möglich.