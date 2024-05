Kauf, Abriss, Neubau: Warum im alten Technischen Rathaus kein Wohnraum entsteht

Seit rund vier Jahren steht nur noch das Stahlbetongerüst des alten Technischen Rathauses. © Christian Grube

Denn die Stadt plant am Standort in der Prager Straße 20-28 ein neues Verwaltungszentrum. Die Planungen dafür sollen bis Herbst kommenden Jahres stehen, wie Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) am Donnerstag in Leipzig sagte.

Die Stadt hatte das Grundstück, auf dem ein entkerntes Stahlbetonskelett steht, für 27 Millionen Euro gekauft. Das Gebäude soll abgerissen werden und ein neuer, moderner Verwaltungsbau entstehen.

Ursprünglich wollte die CG-Gruppe ein Wohn- und Geschäftshaus errichten, die Pläne waren aber gescheitert. "Die Baustelle steht seit rund vier Jahren still. Bezahlbare Mietwohnungen sind in dem Gebäude auf absehbare Zeit selbst mit hohen Zuschüssen durch uns nicht realisierbar", sagte Dienberg.

Er bezeichnete das gescheiterte Projekt als "Hinterlassenschaft einer schwierigen Immobilienentwicklung". Als Verwaltungsstandort habe das Areal jedoch großes Potenzial.