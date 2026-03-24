Langzeitbaustelle A72: Ab Mittwoch ist diese Ausfahrt bei Leipzig für vier Monate dicht
Leipzig - Autofahrer, die regelmäßig die A72 zwischen Leipzig und Chemnitz nutzen, sollten Baustellen und Sperrungen mittlerweile gewohnt sein. Schließlich wird dort schon seit mehr als 20 Jahren gebaut. Ab Mittwoch folgt die nächste Sperrung und dieses Mal kommt es für vier Monate zu Einschränkungen.
Wie Julia Grotjahn von der Autobahn GmbH des Bundes am Montagabend mitteilte, wird die Anschlussstelle Zwenkau in Fahrtrichtung Leipzig voll gesperrt.
Die Sperrung ist vom 25. März bis zum 13. Juli 2026 geplant.
Die Umleitung für den ausfahrenden Verkehr auf die B2 erfolgt als Wendefahrt am Autobahnkreuz Leipzig, zurück zur Anschlussstelle Zwenkau.
"Der von der B2 in Richtung Leipzig auffahrende Verkehr nutzt die Auffahrt der Anschlussstelle Zwenkau in Fahrtrichtung Chemnitz und wendet an der Anschlussstelle Rötha zurück in Fahrtrichtung Leipzig", beschrieb Grotjahn.
Grund für die Umleitungen ist der Einbau den offenporigen Asphalts auf der Richtungsfahrbahn Leipzig. Rund drei Kilometer des Flüsterasphalts sollen gebaut werden, die Fahrbahn wird deswegen voll gesperrt.
Der Verkehr läuft in der Zeit mit jeweils einem Fahrstreifen pro Richtung auf der Richtungsfahrbahn Chemnitz.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa