Langzeitbaustelle A72: Ab Mittwoch ist diese Ausfahrt bei Leipzig für vier Monate dicht

Leipzig - Autofahrer, die regelmäßig die A72 zwischen Leipzig und Chemnitz nutzen, sollten Baustellen und Sperrungen mittlerweile gewohnt sein. Schließlich wird dort schon seit mehr als 20 Jahren gebaut. Ab Mittwoch folgt die nächste Sperrung und dieses Mal kommt es für vier Monate zu Einschränkungen.

Die Anschlussstelle Zwenkau wurde erst vergangenen Sommer freigegeben. Jetzt ist sie schon wieder dicht. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Wie Julia Grotjahn von der Autobahn GmbH des Bundes am Montagabend mitteilte, wird die Anschlussstelle Zwenkau in Fahrtrichtung Leipzig voll gesperrt.

Die Sperrung ist vom 25. März bis zum 13. Juli 2026 geplant.

Die Umleitung für den ausfahrenden Verkehr auf die B2 erfolgt als Wendefahrt am Autobahnkreuz Leipzig, zurück zur Anschlussstelle Zwenkau.

"Der von der B2 in Richtung Leipzig auffahrende Verkehr nutzt die Auffahrt der Anschlussstelle Zwenkau in Fahrtrichtung Chemnitz und wendet an der Anschlussstelle Rötha zurück in Fahrtrichtung Leipzig", beschrieb Grotjahn.