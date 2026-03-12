Nach monatelanger Sperrung 2025: Die Karli wird schon wieder zur Baustelle

Leipzig - 2025 war die Karl-Liebknecht-Straße bereits monatelang dicht , nun soll die Verkehrsader im Leipziger Süden zur Baustelle werden. Ab Ende April wollen die Wasserwerke in die Jahre gekommene Leitungen entlang der Straße erneuern. Welche Einschränkungen dadurch entstehen und warum die Arbeiten jetzt erfolgen, dazu hat TAG24 nachgefragt.

Die "Karli" soll ab Ende April wieder für mehrere Monate zur Baustelle werden. In stadtauswärtiger Richtung wollen die Wasserwerke zwischen Südplatz und Hardenbergstraße Leitungen erneuern. © Christian Grube

Eine durchaus berechtigte Frage, denn tatsächlich ist nahezu derselbe Bereich wie zuletzt betroffen: Die Arbeiten sollen vom Südplatz aus bis zur Hardenbergstraße erfolgen. Wie Katja Gläß, Sprecherin der Leipziger Wasserwerke, gegenüber TAG24 erklärte, hatte das Unternehmen dort auch im vergangenen Jahr schon Arbeiten vorgenommen. Allerdings:

"2025 haben wir im sogenannten Sperrschatten der LVB-Gleisbaumaßnahme gearbeitet - also ausschließlich dort, wo die Straßenmitte ohnehin geöffnet war. Zusätzlich waren wir in den großen zentralen Kreuzungsbereichen tätig. Die nun anstehenden Arbeiten betreffen jedoch den stadtauswärtigen Straßenstreifen", so die Sprecherin.

Der Bereich sei 2025 bewusst nicht geöffnet worden, da er als Rettungsfläche, Umleitungsstrecke und bauorganisatorischer Raum zwingend nötig gewesen sei. "Die Baustelle war bereits an ihrer organisatorischen und verkehrlichen Belastungsgrenze."

Die nun geplanten Maßnahmen sollen am 27. April starten und voraussichtlich Anfang September abgeschlossen sein.