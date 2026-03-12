Nach monatelanger Sperrung 2025: Die Karli wird schon wieder zur Baustelle
Leipzig - 2025 war die Karl-Liebknecht-Straße bereits monatelang dicht, nun soll die Verkehrsader im Leipziger Süden zur Baustelle werden. Ab Ende April wollen die Wasserwerke in die Jahre gekommene Leitungen entlang der Straße erneuern. Welche Einschränkungen dadurch entstehen und warum die Arbeiten jetzt erfolgen, dazu hat TAG24 nachgefragt.
Eine durchaus berechtigte Frage, denn tatsächlich ist nahezu derselbe Bereich wie zuletzt betroffen: Die Arbeiten sollen vom Südplatz aus bis zur Hardenbergstraße erfolgen. Wie Katja Gläß, Sprecherin der Leipziger Wasserwerke, gegenüber TAG24 erklärte, hatte das Unternehmen dort auch im vergangenen Jahr schon Arbeiten vorgenommen. Allerdings:
"2025 haben wir im sogenannten Sperrschatten der LVB-Gleisbaumaßnahme gearbeitet - also ausschließlich dort, wo die Straßenmitte ohnehin geöffnet war. Zusätzlich waren wir in den großen zentralen Kreuzungsbereichen tätig. Die nun anstehenden Arbeiten betreffen jedoch den stadtauswärtigen Straßenstreifen", so die Sprecherin.
Der Bereich sei 2025 bewusst nicht geöffnet worden, da er als Rettungsfläche, Umleitungsstrecke und bauorganisatorischer Raum zwingend nötig gewesen sei. "Die Baustelle war bereits an ihrer organisatorischen und verkehrlichen Belastungsgrenze."
Die nun geplanten Maßnahmen sollen am 27. April starten und voraussichtlich Anfang September abgeschlossen sein.
Neue Baustelle auf der Karli: Straßenbahnen diesmal nicht betroffen
Die "Karli" werde dazu in stadtauswärtiger Richtung abschnittsweise gesperrt. Straßenbahnlinien und Fußgänger seien nicht betroffen. "Alle Straßenbahnlinien verkehren ohne Einschränkungen", erklärte Katja Gläß. "Fußgänger können die Gehwege weiterhin nutzen, alle Geschäfte bleiben fußläufig erreichbar."
Autofahrer müssen jedoch mit Umleitungen rechnen. Darüber hinaus werde der Nachtbus N9 in den Bauabschnitten 1 bis 3 Richtung Markkleeberg über die Körnerstraße und August-Bebel-Straße umgeleitet.
Auf der Website www.L.de/karli haben die Wasserwerke alle Informationen zu dem Bauvorhaben noch einmal gebündelt zusammengefasst. Während der gesamten Bauzeit stehe zudem ein zentrales Kontaktpostfach unter [email protected] für Anfragen zur Verfügung.
Titelfoto: Christian Grube