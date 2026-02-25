Markkleeberger Hauptverkehrsader schon wieder wochenlang dicht

Markkleeberg - Die Markkleeberger Hauptstraße muss schon wieder für mehrere Wochen gesperrt werden.

Die Markkleeberger Hauptstraße muss mindestens einen Monat lang gesperrt werden. (Symbolfoto) © 123RF/epidemiks

Wie die Stadtverwaltung mitteilte, muss die Hauptstraße im Abschnitt zwischen der Seenallee und der Zöbigkerstraße ab dem 2. März voll gesperrt werden. Voraussichtlich kann die Hauptverkehrsader erst am 10. April wieder freigegeben werden.

Demnach verlegt die Telekom auf Höhe der Straße Am Pleißendamm eine Glasfaserstrecke, während die Leipziger Wasserwerke gleichzeitig zwischen der Seenallee und dem Friedhof ein Anschlussbauwerk bauen.

Fahrzeuge mit einer Gesamthöhe bis zu 3,8 Meter können in der Zeit der Sperrung eine Umleitung über die Route Zöbigkerstraße – Städtelner Straße – Seenallee nutzen.

Alle höheren Fahrzeuge wie Busse, Lkw und große Transporter müssen hingegen auf die weiträumige Umleitung durch die Leipziger, Zwenkauer und Böhlener Stadtgebiete zurückgreifen. Die konkrete Route seht Ihr auf der Website der Stadt Markkleeberg.