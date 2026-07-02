Millionen-Projekt im Leipziger Norden: Parkplätze müssen Straßenbäumen weichen

Leipzig - Ein Teilstück der Georg-Schumann-Straße im Leipziger Norden soll für fast zehn Millionen Euro umfassend erneuert werden.

Die Gehwege der Georg-Schumann-Straße sind abgenutzt und voller Schlaglöcher. © Silvio Bürger

Nach Angaben der Stadt sollen im Abschnitt zwischen der Böhmestraße und der Haltestelle Chausseehaus die Straßen, Fußwege und Gleise umgebaut werden.

An den kalkulierten Kosten über rund 9,5 Millionen Euro beteiligt sich die Stadt mit einem Anteil von 6,5 Millionen Euro.

Laut dem Baubürgermeister Thomas Dienberg (64) handelt es sich hierbei um "eine der wenigen Komplexmaßnahmen", die man sich in der aktuell angespannten Haushaltslage leisten könne.

Perspektivisch soll sich die Georg-Schumann-Straße demnach von einer reinen Durchfahrtsstraße mit verschlissenen Gleisen, unbefestigte Gehwege und beschädigte Fahrbahnen in ein Areal mit "Aufenthaltsqualität" verwandeln.

Auch neue Straßenbeleuchtung sowie die Sanierung der Strom- und Wasserleitungen in dem Bereich sind vorgesehen und soll die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer garantieren.