Millionen-Projekt im Leipziger Norden: Parkplätze müssen Straßenbäumen weichen
Leipzig - Ein Teilstück der Georg-Schumann-Straße im Leipziger Norden soll für fast zehn Millionen Euro umfassend erneuert werden.
Nach Angaben der Stadt sollen im Abschnitt zwischen der Böhmestraße und der Haltestelle Chausseehaus die Straßen, Fußwege und Gleise umgebaut werden.
An den kalkulierten Kosten über rund 9,5 Millionen Euro beteiligt sich die Stadt mit einem Anteil von 6,5 Millionen Euro.
Laut dem Baubürgermeister Thomas Dienberg (64) handelt es sich hierbei um "eine der wenigen Komplexmaßnahmen", die man sich in der aktuell angespannten Haushaltslage leisten könne.
Perspektivisch soll sich die Georg-Schumann-Straße demnach von einer reinen Durchfahrtsstraße mit verschlissenen Gleisen, unbefestigte Gehwege und beschädigte Fahrbahnen in ein Areal mit "Aufenthaltsqualität" verwandeln.
Auch neue Straßenbeleuchtung sowie die Sanierung der Strom- und Wasserleitungen in dem Bereich sind vorgesehen und soll die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer garantieren.
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Millionen-Umbau der Georg-Schumann-Straße: Dutzende Parkplätze werden gestrichen!
Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich im April 2027 beginnen und bis Mai 2028 andauern.
Neben dem Bau neuer Ampeln soll in der Ehrensteinstraße eine komplett neue Haltestelle geschaffen werden, um den Bereich besser an den ÖPNV anzubinden.
Und auch die Hitze-Resilienz ist ein Schwerpunkt der Planungen, so die Stadt: Insgesamt sollen 46 neue Bäume gepflanzt und Grünflächen neu angeordnet werden. Insbesondere Autofahrer dürfte das allerdings ärgern, denn zugunsten dieser Maßnahmen müssen 59 Stellflächen weichen. Es bleiben also nur noch 23 Parkplätze, die restlichen Fahrzeuge müssen längs der Straße abgestellt werden.
Um die Aufenthaltsqualität zu erhöhen und das Quartier resilienter gegen Hitze zu machen, werden insgesamt 46 Bäume gepflanzt und Grünflächen neu angeordnet. Dies geht jedoch zulasten von Stellflächen: Künftig sind davon 23 statt wie bisher 82 vorhanden, geparkt wird dann längs der Fahrbahn.
Die Georg-Schumann-Straße soll sich auch in weiteren Abschnitten in den kommenden Jahren stark verändern und ist in verschiedene Bauabschnitte aufgeteilt. Alle Maßnahmen sollen am Ende zusammen rund 21,5 Millionen Euro kosten.
Titelfoto: Silvio Bürger