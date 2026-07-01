Baustelle am McDonald's: Sächsische Stadt saniert Kreuzung, kann sie aber nicht sperren

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Direkt zu Beginn der Sommerferien werden "unvermeidbare Einschränkungen" nordöstlich von Leipzig auf Verkehrsteilnehmer zukommen. Die Umleitungen sind länger.

Von Nico Zeißler

Taucha - Direkt zu Beginn der Sommerferien werden "unvermeidbare Einschränkungen" nordöstlich von Leipzig auf Verkehrsteilnehmer zukommen. Die Umleitungen sind ein ganzes Stück länger.

Diese Kreuzung am Ortseingang von Taucha muss vollständig saniert, kann aber nicht vollständig gesperrt werden.
Diese Kreuzung am Ortseingang von Taucha muss vollständig saniert, kann aber nicht vollständig gesperrt werden.  © Daniel Große

An der Kreuzung B87/Otto-Schmidt-Straße/Gießereistraße muss gebaut werden. Problem: Die Kreuzung kann nicht komplett gesperrt werden, weil die beiden nördlich und südlich der B87 gelegenen Gewerbegebiete nur über diese erreichbar sind.

Daher wird ab dem 6. und bis einschließlich 26. Juli die westliche Seite am McDonald's gesperrt, der Verkehr über die andere Kreuzungshälfte geführt.

Am 27. Juli folgt für weitere drei Wochen die Sperrung der östlichen B87-Seite am ibis-Hotel. Abgeschlossen werden sollen die Arbeiten, bei denen auch die Verlegung einer Trinkwasserleitung erfolgt, am 14. August.

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In den insgesamt sechs Wochen langen Bauarbeiten werden die stark beschädigten Asphaltdeck- und Asphaltbinderschichten vollständig erneuert, teilte die Stadt Taucha auf ihrer Homepage mit. "Teilweise wird auch die Asphalttragschicht ausgetauscht."

Eingebaut werden sollen an der Ampelanlage auch Induktionsschleifen zur Fahrzeugerkennung. Ebenfalls wird an den Straßenabflüssen gewerkelt und am Ende die Fahrbahn neu markiert.

Östlich der A14-Anschlussstelle Leipzig-Nordost wird der Kreuzungsbereich B87/Otto-Schmidt-Straße/Gießereistraße in zwei Teilen je zur Hälfte gesperrt.
Östlich der A14-Anschlussstelle Leipzig-Nordost wird der Kreuzungsbereich B87/Otto-Schmidt-Straße/Gießereistraße in zwei Teilen je zur Hälfte gesperrt.  © Stadt Taucha
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Jeweils zehn Kilometer längere Umleitung über Krostitz und Machern

Die zehn Kilometer längere Umleitung in Richtung Torgau erfolgt über die B6 und die B107 zurück auf die B87 bei Eilenburg.
Die zehn Kilometer längere Umleitung in Richtung Torgau erfolgt über die B6 und die B107 zurück auf die B87 bei Eilenburg.  © Google Maps

Natürlich gehen die Bauarbeiten an der ersten B87-Ampelkreuzung hinter Leipzig nicht ohne Umleitungen einher.

Wer aus Leipzig kommt und Richtung Torgau will, wird im Bereich B87/Portitzer Allee, also kurz vor der A14, nach rechts über die Paunsdorfer Allee, dann über die B6 durch Machern, auf Höhe Altenbach nach links über die B107 und südlich von Eilenburg zurück auf die B87 geschickt.

Ebenfalls rund zehn Kilometer länger ist der Weg aus Richtung Torgau in die Messestadt.

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Der Verkehr wird am Knotenpunkt B87/B107 nach rechts geschickt und dann westlich von Eilenburg über die S4 (Kospaer Landstraße/Eilenburger Straße) nach Krostitz geleitet. Von dort geht's über die B2 in südliche Richtung bis zur Maximilianallee an der A14-Anschlussstelle Leipzig-Mitte.

Titelfoto: Bildmontage: Stadt Taucha ; Daniel Große

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