Baustelle am McDonald's: Sächsische Stadt saniert Kreuzung, kann sie aber nicht sperren
Taucha - Direkt zu Beginn der Sommerferien werden "unvermeidbare Einschränkungen" nordöstlich von Leipzig auf Verkehrsteilnehmer zukommen. Die Umleitungen sind ein ganzes Stück länger.
An der Kreuzung B87/Otto-Schmidt-Straße/Gießereistraße muss gebaut werden. Problem: Die Kreuzung kann nicht komplett gesperrt werden, weil die beiden nördlich und südlich der B87 gelegenen Gewerbegebiete nur über diese erreichbar sind.
Daher wird ab dem 6. und bis einschließlich 26. Juli die westliche Seite am McDonald's gesperrt, der Verkehr über die andere Kreuzungshälfte geführt.
Am 27. Juli folgt für weitere drei Wochen die Sperrung der östlichen B87-Seite am ibis-Hotel. Abgeschlossen werden sollen die Arbeiten, bei denen auch die Verlegung einer Trinkwasserleitung erfolgt, am 14. August.
In den insgesamt sechs Wochen langen Bauarbeiten werden die stark beschädigten Asphaltdeck- und Asphaltbinderschichten vollständig erneuert, teilte die Stadt Taucha auf ihrer Homepage mit. "Teilweise wird auch die Asphalttragschicht ausgetauscht."
Eingebaut werden sollen an der Ampelanlage auch Induktionsschleifen zur Fahrzeugerkennung. Ebenfalls wird an den Straßenabflüssen gewerkelt und am Ende die Fahrbahn neu markiert.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Jeweils zehn Kilometer längere Umleitung über Krostitz und Machern
Natürlich gehen die Bauarbeiten an der ersten B87-Ampelkreuzung hinter Leipzig nicht ohne Umleitungen einher.
Wer aus Leipzig kommt und Richtung Torgau will, wird im Bereich B87/Portitzer Allee, also kurz vor der A14, nach rechts über die Paunsdorfer Allee, dann über die B6 durch Machern, auf Höhe Altenbach nach links über die B107 und südlich von Eilenburg zurück auf die B87 geschickt.
Ebenfalls rund zehn Kilometer länger ist der Weg aus Richtung Torgau in die Messestadt.
Der Verkehr wird am Knotenpunkt B87/B107 nach rechts geschickt und dann westlich von Eilenburg über die S4 (Kospaer Landstraße/Eilenburger Straße) nach Krostitz geleitet. Von dort geht's über die B2 in südliche Richtung bis zur Maximilianallee an der A14-Anschlussstelle Leipzig-Mitte.
Titelfoto: Bildmontage: Stadt Taucha ; Daniel Große