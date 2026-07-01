Baustelle am McDonald's: Sächsische Stadt saniert Kreuzung, kann sie aber nicht sperren

Taucha - Direkt zu Beginn der Sommerferien werden "unvermeidbare Einschränkungen" nordöstlich von Leipzig auf Verkehrsteilnehmer zukommen. Die Umleitungen sind ein ganzes Stück länger.

Diese Kreuzung am Ortseingang von Taucha muss vollständig saniert, kann aber nicht vollständig gesperrt werden. © Daniel Große

An der Kreuzung B87/Otto-Schmidt-Straße/Gießereistraße muss gebaut werden. Problem: Die Kreuzung kann nicht komplett gesperrt werden, weil die beiden nördlich und südlich der B87 gelegenen Gewerbegebiete nur über diese erreichbar sind.

Daher wird ab dem 6. und bis einschließlich 26. Juli die westliche Seite am McDonald's gesperrt, der Verkehr über die andere Kreuzungshälfte geführt.

Am 27. Juli folgt für weitere drei Wochen die Sperrung der östlichen B87-Seite am ibis-Hotel. Abgeschlossen werden sollen die Arbeiten, bei denen auch die Verlegung einer Trinkwasserleitung erfolgt, am 14. August.

In den insgesamt sechs Wochen langen Bauarbeiten werden die stark beschädigten Asphaltdeck- und Asphaltbinderschichten vollständig erneuert, teilte die Stadt Taucha auf ihrer Homepage mit. "Teilweise wird auch die Asphalttragschicht ausgetauscht."

Eingebaut werden sollen an der Ampelanlage auch Induktionsschleifen zur Fahrzeugerkennung. Ebenfalls wird an den Straßenabflüssen gewerkelt und am Ende die Fahrbahn neu markiert.