Sanierung für 1,3 Millionen Euro! Abgenutzte Straße im Leipziger Westen wird komplett erneuert
Leipzig - Die Fabrikstraße im Leipziger Stadtteil Böhlitz-Ehrenberg wird mehrere Monate lang saniert.
Nach Angaben der Stadt soll die Fabrikstraße ab Montag, 6. Juli, bis voraussichtlich April 2027 gesperrt werden.
Die Maßnahme umfasst demnach sämtliche Fahrbahnen, Gehwege und Zufahrten, welche allesamt sicherer für die Verkehrsteilnehmer gemacht werden sollen.
Darüber hinaus wird eine Sanierung der Straßenbeleuchtung, Entwässerungsanlagen sowie unterirdischen Versorgungsleitungen vorgenommen. Die Pflanzung von zehn Bäumen soll zudem dem Klimaschutz zugutekommen.
ÖPNV-Nutzerinnen und Nutzer dürften sich unterdessen über den Bau einer brandneuen barrierefreien Bushaltestelle freuen.
Die Buslinie 62 soll perspektivisch nicht mehr nur bis Böhlitz-Ehrenberg, sondern über die Fabrikstraße bis zum Bahnhof Leutzsch verkehren, sodass eine Anbindung ans S- und Straßenbahnnetz geschaffen wird.
Fabrikstraße wird bis Frühling 2027 umgebaut
Während der Bauzeit werden wechselseitig Gehwege eingerichtet, sodass Fußgängerinnen und Fußgänger den Bereich weiterhin passieren können. Grundstückszufahrten können zwischenzeitlich gesperrt sein, die Anwohnerschaft muss sich dann individuell mit der Baufirma absprechen.
Die LVB operiert in den kommenden Monaten über eine Ersatzhaltestelle an der Kreuzung Heinrich-Heine-Straße/Fabrikstraße.
Das Projekt kostet rund 1,3 Millionen Euro und wird unter anderem vom Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) sowie vom KfW-Programm "Natürlicher Klimaschutz in Kommunen" gefördert.
Titelfoto: Christian Grube