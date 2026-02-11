Kurzfristige dringende Arbeiten: Agra-Brücke ab sofort voll gesperrt

Markkleeberg - Die Agra-Brücke in Markkleeberg bei Leipzig muss am Mittwoch kurzfristig voll gesperrt werden.

Die Agra-Brücke wird am Mittwoch voll gesperrt. © Ralf Seegers

Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASUV) mitteilte, müssen "dringend notwendige" Markierungsarbeiten durchgeführt werden.

Eigentlich sollte diese Arbeit erst in der kommenden Woche verrichtet werden, aufgrund der schlechten Wetterprognose mussten sie nun aber kurzfristig vorverlegt werden.

Die Markierungen seien dringend nötig, um die kommende Verkehrsführung über den östlichen Brückenzug vorzubereiten. Kann der stadtaus- sowie stadteinwärtige Verkehr dann einspurig darüber laufen, wird der westliche Brückenzug endgültig gesperrt und für den Ersatzneubau abgerissen.

"Die Arbeiten begannen heute nach dem morgendlichen Berufsverkehr, um die Auswirkungen auf den Pendlerverkehr so gering wie möglich zu halten", so das LASUV. "Verkehrsteilnehmer wurden an der Seenallee von der B 2 abgeleitet."