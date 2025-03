Nicht mehr tragfähig! Schwachstellen an Zeppelinbrücke entdeckt

Leipzig - Bei Arbeiten an der Leipziger Zeppelinbrücke wurde festgestellt, dass der östliche Anbau - die sogenannte Uferwegbrücke - nicht mehr tragfähig ist.

Darüber hinaus haben die Bauherren ein aktuelles Update zu den allgemeinen Bauarbeiten an der Zeppelinbrücke gegeben: Demnach wird nun von einer Verlängerung der Gesamtbauzeit von zweieinhalb Monaten ausgegangen.

Das Mobilitäts- und Tiefbauamt gab deshalb bekannt, zwischen dem 17. und 28. März Abbruch- und Betonarbeiten an der betroffenen Stelle durchführen zu müssen.

Die Arbeiten an der Zeppelinbrücke hatten im Juli 2024 begonnen und sollen den Bau breiter Rad- und Fußwege in beide Richtungen, einen großen Gleisbereich in der Mitte und wie bisher je eine Richtungsfahrbahn für den Kfz-Verkehr beinhalten.