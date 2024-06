Neue Baustelle in Leipzig: Wichtigste Verbindung zwischen Zentrum und Westen bald jahrelang dicht!

Leipzig - Endlich ist die Waldstraßenbrücke nach mehreren Jahren Bauzeit wieder frei, da steht schon die nächste Großbaustelle in den Startlöchern. Sobald das letzte EM-Spiel in Leipzig stattgefunden hat, beginnen die Arbeiten an der so wichtigen Zeppelinbrücke – erhebliche Einschränkungen sind vorprogrammiert.