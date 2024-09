"Nicht mit der Carolabrücke vergleichbar": Leipziger Hauptstraße bald für ein Jahr dicht

Die Brücke an der Wundtstraße wird ab 30. September gebaut. © Nico Zeißler

In zwei Wochen, also am 30. September, werden die Bauarbeiten an dem 1982 erschaffenen und 160 Meter langen sowie zwölf Meter breiten Bauwerk starten, wie das Mobilitäts- und Tiefbauamt am Montag mitteilte.

Neben Rost und Nässe habe man auch Probleme mit Tausalz, "das in die Stützenriegel eingedrungen ist", sagte Stadtsprecher Matthias Hasberg. Außerdem sei der Asphalt an mehreren Stellen ausgebrochen, Fugen hätten sich geweitet und der Beton an vielen Stellen abgeplatzt.

Neben dem Neubau und der Errichtung zusätzlicher Stützen werde auch die komplette Asphaltdecke erneuert. Zudem gibt es eine neue Abdichtung, ein neues Entwässerungssystem und einen komplett neuen Fahrbahnaufbau.

Zwar könne der an der Pferderennbahn Scheibenholz gelegene Überbau der Kurt-Eisner-Straße und des Schleußiger Wegs - ein wichtiger Zubringer zur und von der A38 bzw. A72 - aktuell ohne Lastbeschränkung befahren werden. Jana: "Doch ihre Standsicherheit ist verringert."