Vier Wochen lang! A14-Auffahrt bei Leipzig gesperrt

Leipzig - Besonders Ferienzeiten werden oft dazu genutzt, Straßenbauarbeiten durchzuführen. Schon bald ist davon auch die A14 bei Leipzig betroffen.

Die A14 bei Leipzig-Ost wird ab Mittwoch (24. Juni) bis 20. August zur Geduldsprobe. © Daniel Große

Wegen einer Fahrbahnerneuerung in Richtung Magdeburg ist der Bereich um die Anschlussstelle Leipzig-Ost betroffen.

In einem ersten Bauabschnitt zwischen dem 24. Juni, 8 Uhr, und dem 22. Juli, 10 Uhr, werden laut Autobahn GmbH die erste und zweite Überholspur, also linke und mittlere, gesperrt.

Direkt im Anschluss ab dem 22. Juli morgens wird den Angaben zufolge bis 20. August abends der Standstreifen und die rechte Fahrspur gesperrt. Der Verkehr fließt dann über die sanierten beiden linken Spuren.

Die Bauarbeiten machen zudem die Sperrung der Auffahrt Leipzig-Ost in Richtung Magdeburg erforderlich. Vom 22. Juli bis 20. August, vier Wochen lang, ist sie dicht.