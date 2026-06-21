Kleine Baustelle, große Wirkung: Brücke im Leipziger Westen fast ein Jahr nicht erreichbar

Leipzig - Kaum nähern sich die Sommerferien, entsteht gefühlt eine Baustelle nach der anderen in Leipzig . Ende Juni beginnen Arbeiten der Wasserwerke an der Könneritzstraße in Schleußig. Betroffen ist zwar nur ein relativ kleiner Bereich, Autofahrer haben aber trotzdem ganze zehn Monate das Nachsehen.

Der Blick in die Anton-Bruckner-Allee zwischen Klingerweg und Könneritzstraße. Hier finden am 30. Juni Bauarbeiten statt. © Christian Grube

Denn die Könneritzstraße wird zwischen Könneritzbrücke, die Schleußig mit Plagwitz verbindet, und der Einmündung zur Anton-Bruckner-Allee ab 30. Juni für den Autoverkehr gesperrt - und das gleich bis Ende April kommenden Jahres.

Genannte Allee beginnt nicht - wie oft angenommen - erst am Eingang zum Clara-Zetkin-Park bzw. in der Kurve zum Klingerweg, sondern offiziell bereits vor der Karl-Heine-Villa.

Für alle Autofahrer bedeutet das: Ihr könnt die Nonnenstraße nicht über die Könneritzbrücke erreichen. Die Anton-Bruckner-Allee selbst ist zwischen dieser Einmündung und dem Parkeingang aber in beide Richtungen befahrbar, da die Arbeiten parallel zur Straße stattfinden.

Im Baubereich verlegen und erneuern die Wasserwerke die Trinkwasserleitungen. Ziel ist, die Wasserinfrastruktur zu verbessern. Im Anschluss muss auch der sogenannte Rödeldüker saniert werden, der sich auf dem Gelände der Karl-Heine-Villa sowie des Bootshauses Klingerweg befindet.

Dabei handelt es sich um eine Leitung, "die Wasser oder Abwasser unter Hindernissen wie Flüssen oder Straßen hindurchführt", erläutert die Leipziger Gruppe. Diese Schacht- und Rohrsysteme müssen erneuert werden.