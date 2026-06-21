Kleine Baustelle, große Wirkung: Brücke im Leipziger Westen fast ein Jahr nicht erreichbar
Leipzig - Kaum nähern sich die Sommerferien, entsteht gefühlt eine Baustelle nach der anderen in Leipzig. Ende Juni beginnen Arbeiten der Wasserwerke an der Könneritzstraße in Schleußig. Betroffen ist zwar nur ein relativ kleiner Bereich, Autofahrer haben aber trotzdem ganze zehn Monate das Nachsehen.
Denn die Könneritzstraße wird zwischen Könneritzbrücke, die Schleußig mit Plagwitz verbindet, und der Einmündung zur Anton-Bruckner-Allee ab 30. Juni für den Autoverkehr gesperrt - und das gleich bis Ende April kommenden Jahres.
Genannte Allee beginnt nicht - wie oft angenommen - erst am Eingang zum Clara-Zetkin-Park bzw. in der Kurve zum Klingerweg, sondern offiziell bereits vor der Karl-Heine-Villa.
Für alle Autofahrer bedeutet das: Ihr könnt die Nonnenstraße nicht über die Könneritzbrücke erreichen. Die Anton-Bruckner-Allee selbst ist zwischen dieser Einmündung und dem Parkeingang aber in beide Richtungen befahrbar, da die Arbeiten parallel zur Straße stattfinden.
Im Baubereich verlegen und erneuern die Wasserwerke die Trinkwasserleitungen. Ziel ist, die Wasserinfrastruktur zu verbessern. Im Anschluss muss auch der sogenannte Rödeldüker saniert werden, der sich auf dem Gelände der Karl-Heine-Villa sowie des Bootshauses Klingerweg befindet.
Dabei handelt es sich um eine Leitung, "die Wasser oder Abwasser unter Hindernissen wie Flüssen oder Straßen hindurchführt", erläutert die Leipziger Gruppe. Diese Schacht- und Rohrsysteme müssen erneuert werden.
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Zugang zur Könneritzbrücke dicht, dafür Karlbrücke nach drei Jahren bald wieder offen
Zwar sei während der Bauarbeiten die Trinkwasserversorgung grundsätzlich gewährleistet, es könne aber dennoch zu Unterbrechungen an einzelnen Anschlüssen kommen. Anwohner werden rechtzeitig informiert.
Fußgänger können die Könneritzbrücke trotz der Sperrung trotzdem weiterhin erreichen. Dasselbe gilt für Radfahrer, allerdings nur bis Mitte September. Dann beginnt der zweite Bauabschnitt und es wird empfohlen, über die Karlbrücke in der Industriestraße auszuweichen.
Diese war die vergangenen drei Jahre wegen Bauarbeiten gesperrt, soll aber noch im Juni wieder für den Verkehr freigegeben werden, heißt es von der Leipziger Gruppe.
Auch der ÖPNV - in der Könneritzstraße fahren die Straßenbahnlinien 1 und 2 - bleibt weitgehend unberührt von den Einschränkungen. Lediglich in den Nächten 27./28. August sowie 31. August/1. September seien von 1 bis 4 Uhr Arbeiten an der Fahrleitung nötig, weshalb die Nacht-Tramlinie N17 als Bus zwischen Hauptbahnhof und Lausen verkehrt.
Übrigens: Wegen eines Rohrschadens an der Parkzufahrt der Anton-Bruckner-Allee wurde die Erneuerung der dortigen Leitung vorgezogen. Die Arbeiten laufen bereits seit Montag, sollen aber voraussichtlich bis zum 10. Juli abgeschlossen sein.
Titelfoto: Christian Grube