So soll diese Straße im Leipziger Süden endlich an den ÖPNV angebunden werden

Leipzig - Die Altenburger Straße in der Leipziger Südvorstadt soll für insgesamt rund 675.000 Euro umgebaut und saniert werden.

Die Altenburger Straße soll sich in den kommenden Monaten verändern. © Christian Grube

Nach Angaben der Stadtverwaltung soll die Altenburger Straße besser an den ÖPNV angebunden werden, deshalb werden in dem Bereich fünf neue Richtungshaltestellen gebaut. Das betrifft demnach die Punkte "Altenburger Straße", "Media City" und "Lößniger Straße". An der Ecke zur Steinstraße entsteht eine komplett neue Haltestelle.

Perspektivisch soll die Buslinie 70 dort im Zehn-Minuten-Takt auf einem geänderten Fahrtweg durch die Altenburger Straße fahren.

Neben dem Neubau sowie dem barrierefreien Ausbau der bestehenden Haltepunkte wird auch der stark abgenutzte Fahrbahnbelag saniert. So soll der verschlissene Asphalt abgetragen und eine neue Deckschicht angebracht werden, an der Kreuzung zur Fichtestraße wird zudem das bestehende Pflaster durch Asphalt ersetzt.

Die Arbeiten werden voraussichtlich circa 14 Wochen in Anspruch nehmen und bis zum 13. Dezember - der Tag des LVB-Fahrplanwechsels - beendet sein. Ein genauer Startpunkt muss noch festgelegt werden.