Neuer Monat, neue Baustelle in Leipzig: Hier rollen bald die Bagger an

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Mit dem August zieht in Leipzig die nächste Baustelle ein. Diesmal geht es der Bushaltestelle "Hempelstraße" in Altlindenau an den Kragen.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Mit dem August zieht in Leipzig die nächste Baustelle ein. Diesmal geht es der Bushaltestelle "Hempelstraße" in Altlindenau an den Kragen.

Diese Haltestelle soll bald barrierefrei gestaltet werden.
Diese Haltestelle soll bald barrierefrei gestaltet werden.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Ab dem 3. August wird der Haltepunkt in der William-Zipperer-Straße barrierefrei ausgebaut, informiert die Stadt.

Zu den Neuerungen gehören neue Gehwegnasen an der Kreuzung, die mit Blindenleitstreifen ausgestattet sind, und ein neuer Unterstand für Fahrgäste an der Haltestelle in stadteinwärtiger Richtung.

Die vorhandenen Bäume sollen erhalten bleiben.

Schon ab Montag: Nächste Hauptverkehrsstraße in Leipzig wird zur Baustelle
Leipzig Baustellen Schon ab Montag: Nächste Hauptverkehrsstraße in Leipzig wird zur Baustelle

"Die beiden Haltepunkte werden in verschiedenen Phasen umgebaut, wobei der Verkehr jeweils halbseitig an der Baustelle vorbeigeleitet wird", so die Stadt Leipzig.

Die Baustelle wird gleich zum Anlass genommen, um die Fahrbahndecke in diesem Bereich zu erneuern. Dafür muss die William-Zipperer-Straße zwischen der Rinckstraße und der Güntherstraße für etwa eine Woche voll gesperrt werden.

Die Buslinie 74 wird in der Bauphase umgeleitet. Autofahrer sind angehalten, die Sperrung über die Georg-Schwarz-Straße zu umfahren.

Die Buslinie 74 wird in der Bauphase umgeleitet.
Die Buslinie 74 wird in der Bauphase umgeleitet.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof
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Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Oktober an und kosten rund 320.000 Euro. Rund 90 Prozent davon werden gefördert.

Titelfoto: Montage: EHL Media/Erik-Holm Langhof

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