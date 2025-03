Stadthafen Leipzig: Diese Baustelle soll in einem Jahr abgeschlossen sein?

Leipzig - Beim derzeitigen Anblick der Stadthafen-Baustelle gehört eine große Portion Vorstellungskraft dazu um glauben, dass schon in gut einem Jahr der "Stadthafen der Zukunft" eröffnet.

Aktuell braucht man noch Fantasie, wie der Stadthafen nach der Fertigstellung aussehen wird. © Lutz Brose

Auch das Amt für Stadtgrün und Gewässer ließ auf Anfrage mitteilen, dass der Bau an der Schreberstraße nach Plan läuft. Bis zum Frühjahr 2026 soll ein 4000 Quadratmeter großes Hafenbecken Liegeplätze für drei Fahrgastschiffe, 40 Sport- und Familienboote sowie Anlegeplätze für Paddelboote und Liegeplätze für Fahrgastschiffe an der Außenmole entstehen.

Außerdem werden Gebäude zur Unterbringung und Vermietung von Booten sowie für hafenbezogene Dienstleistungen und Gastronomie errichtet.

Doch bevor der Stadthafen "Interim" in seine letzte Saison geht, wird erstmal aufgeräumt. Den Startschuss dazu gibt der jährliche Clean-Up Day am 21. März.

In Kooperation mit dem Landesgymnasium für Sport Leipzig und der Unterstützung der Sparkasse Leipzig werden die Gewässer rund um den Karl-Heine-Kanal gesäubert. Am Nachmittag ist ab 15.30 Uhr auch die Öffentlichkeit herzlich eingeladen, sich auf einer separaten Strecke an der Aktion zu beteiligen und gemeinsam ein Zeichen für den Umweltschutz zu setzen.