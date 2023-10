Zwei LVB-Baustellen (fast) beendet, die nächsten stehen direkt bevor

Seit dem heutigen Montag herrscht wieder freie Bahn auf der Leipziger Ratzelstraße, am Freitag werden auch die Sperrungen am Roßplatz beendet.

Von Nico Zeißler

Leipzig - Seit dem heutigen Montag herrscht wieder freie Bahn auf der Leipziger Ratzelstraße in Grünau, am Freitag werden auch die Sperrungen im Zentrum am Roßplatz beendet. Doch die nächsten Baustellen andernorts schließen direkt an.

Die Ratzelstraße, hier bei den Bauarbeiten 2022, ist seit Montag wieder befahrbar. (Archivbild) © Silvio Bürger Ursprünglich sollten schon ab dem heutigen Montag auch am Ring-Café wieder die Straßenbahnen fahren. Weil dort aber eine Schienenanlage aus der Vorkriegszeit gefunden wurde, verschiebt sich die Fertigstellung auf den kommenden Freitag (20. Oktober). Danach fahren die Tram-Linien 8, 10, 11, 16 und 34 wieder planmäßig. Im Nordosten stehen aber schon die nächsten Änderungen im Liniennetz aufgrund neuer Baustellen bevor. Wer dort unterwegs ist, muss jetzt stark sein! Vom 21. Oktober bis voraussichtlich 22. Dezember werden durch verschiedene Gleisinstandhaltungsmaßnahmen in Schönefeld und Mockau in drei Phasen die Linien 1 und 9 sowie der Bus 70 und der Nightliner N6 umgeleitet, teilten die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) am Montag mit. Leipzig Baustellen Bauarbeiten an den Gleisen: Viele Sperrungen und Umleitungen im Leipziger Straßenbahn-Verkehr Die Kieler Straße werde für die kompletten beiden Monate für den Linienverkehr gesperrt sein. "Der Streckenabschnitt zwischen Mockau, Post und Thekla, Tauchaer Straße kann in dieser Zeit nicht durch die Straßenbahnlinie 9 bedient werden, die Buslinie 70 wird bereits ab 16. Oktober über die Mockauer Straße umgeleitet", so die LVB.

LVB-Bauarbeiten auch in der Mockauer Straße, Berliner Straße und Erich-Weinert-Straße