Check-in und Check-out: Bus- und Bahnfahren in Leipzig jetzt so flexibel wie nie zuvor

Diese beiden Einstellungen müssen also bei der ÖPNV-Nutzung stets aktiviert bleiben. Wird das GPS-Signal ausgeschaltet, wird man automatisch ausgecheckt. Sollte man den Check-out vergessen haben, erkennt das System dank der Bewegungsdaten des Handys, dass man sich nicht mehr per Bahn oder Bus, sondern zu Fuß fortbewegt. Auch hier erfolgt der Check-out dann automatisch.

Die Mobilitäts-App LeipzigMove bietet ab sofort eine neue Funktion an, durch die der Ticketkauf vereinfacht werden soll.

Nach 24 Stunden wird dann je nach Fahrthäufigkeit der bestmögliche Ticketpreis festgelegt, den es zu begleichen gilt. "Möglich sind Einzel- und Tageskarten", so die LeipzigMove-Verantwortlichen. Bisher können diese nur per Lastschriftverfahren bezahlt werden, in Zukunft sollen aber PayPal, Klarna und Kreditkarte dazukommen.