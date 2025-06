Mitten auf der KarLi: Zwei Leipziger wollen mit neuem Gastro-Konzept überzeugen

Leipzig - In der Karl-Liebknecht-Straße 8 kündigen Aufkleber an den Fensterscheiben schon an, dass da bald etwas Neues kommt. "Grano" soll aber nicht nur ein weiteres Restaurant auf der beliebten KarLi werden, sondern möchte einen anderen Weg gehen.

"Coming Soon" und "Grano - The Pasta Experts" steht von außen schon an der zukünftigen Filiale dran. © Silvio Bürger

Ein klassisches Restaurant führt Christos Adamos (51) bereits. Seit 2003 ist er Inhaber des "Thiseas" in Leipzig-Schleußig, direkt an der Weißen Elster. Der gebürtige Grieche fährt gern mit dem Auto in die Heimat und auf dem Weg durch Italien kam ihm vor zwei Jahren die Idee: ein mediterranes Street-Food-Restaurant mit hochwertigen Produkten mitten im Herzen von Leipzig.

Zusammen mit seinem Geschäftspartner Georgios Petrou (31), der selbst auch Koch ist, gründet er "Grano".

Pasta und Salate sollen wie in einem Kaffeebecher ganz einfach to go verfügbar sein. "Wir verwenden ein spezielles Verpackungsmaterial", erklärte Adamos. "Das Essen läuft nicht aus und die Becher fassen große Portionen von bis zu 700 Millilitern."

Am wichtigsten ist den beiden Gastronomen dabei die Qualität. Sie wollen kein weiteres Fast-Food-Lokal sein, sondern nur hochwertige Zutaten verarbeiten. Das beginnt schon beim Nudelteig.