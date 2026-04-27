Conference-League-Finale in Leipzig: Das erwartet Euch beim großen Fan Festival

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Leipzig wird im Mai 2026 erneut zur Bühne für internationalen Spitzenfußball: Am 27. Mai steigt hier das Finale der UEFA Conference League.

Von Christian Grube

Leipzig - Leipzig wird im Mai 2026 erneut zur Bühne für internationalen Spitzenfußball: Am 27. Mai steigt das Finale der Conference League im Stadion Leipzig (Anstoß 21 Uhr). Rund 39.700 Zuschauer können die Partie live verfolgen.

Die Trophäe der Conference League kann am Montag noch bis 18 Uhr auf dem Marktplatz aus nächster Nähe betrachtet werden.
Die Trophäe der Conference League kann am Montag noch bis 18 Uhr auf dem Marktplatz aus nächster Nähe betrachtet werden.  © Christian Grube

Wie am heutigen Montag auf einer Pressekonferenz vorgestellt wurde, plant die Stadt ein dreitägiges Fan Festival vom 25. bis 27. Mai auf dem Markt vor dem Alten Rathaus. Der Eintritt ist frei.

Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm aus Musik, Sport und Mitmachaktionen.

Zum Auftakt am 25. Mai steht ein Familien- und Kindertag im Mittelpunkt. Neben einem Talk mit Leipzigs Sportbürgermeister Heiko Rosenthal (51, Linke) und weiteren Gästen treten Kinderbands wie herrH und Heavysaurus auf. An den Folgetagen sorgen Cari Cari, Alice Merton und die Hermes House Band für Unterhaltung.

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Sportlich können sich Besucher bei Fußball-Challenges und im "Football Cage" ausprobieren. Höhepunkte sind ein inklusives Turnier am 25. Mai sowie ein "Legends Match" am Finaltag. Zudem wird die Trophäe der UEFA Conference League ausgestellt.

Auch hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen: 360 Volunteers aus 39 Nationen unterstützen das Event.

Die Verantwortlichen stellten die Pläne für das Fan Festival vor.
Die Verantwortlichen stellten die Pläne für das Fan Festival vor.  © Christian Grube
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Die Festivitäten sollen drei Tage lang andauern.
Die Festivitäten sollen drei Tage lang andauern.  © Christian Grube

Leipzig will weitere Großevents veranstalten

Das Fan Festival und das Finale fügen sich nahtlos ein in die Reihe großer Sportereignisse wie die UEFA EURO 2024 oder zuletzt das Internationale Turnfest.

Gleichzeitig richtet sich der Blick nach vorn: Im Zusammenhang mit einer möglichen Olympiabewerbung betonte Rosenthal die Ambitionen der Stadt auf weitere Großevents. Leipzig hofft unter anderem auf "Die Finals", einen möglichen Start der Tour de France 2029 oder 2030 sowie auf die Deutschland Tour im kommenden Jahr.

Titelfoto: Christian Grube

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