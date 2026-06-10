Überraschung an Leipziger Tankstelle: Hier ist der Sprit plötzlich kostenlos

Leipzig - Dutzende Autofahrer reihen sich am Mittwochnachmittag vor einer Leipziger Tankstelle ein um ihr Auto kostenlos volltanken zu können.

Einige Autofahrer sind nichtsahnend an die Tankstelle gefahren und mussten am Ende keinen Cent bezahlen, weil Lidl die Rechnung übernommen hat. © TAG24/Lisa Marie Peisker

Tanken, zur Kasse gehen und keinen Cent bezahlen? Was nach dem Traum eines jeden Autofahrers klingt, ist am heutigen Mittwoch in Leipzig Realität.

Grund ist eine Aktion des Discounters Lidl. Dieser zahlt am Vormittag und Mittag die Tankrechnungen der Autofahrer. Einziges Manko: An welche Tankstelle genau Ihr fahren müsst, wird nicht gesagt.

"Wir überraschen am Anfang die Leute", sagte Emma Kodweiß von Lidl Deutschland gegenüber TAG24. In der ersten Stunde wird für alle bezahlt, die zufällig gerade tanken. Danach wird eine Instagram-Story von der Umgebung gepostet, um noch mehr Leute zu erreichen.

TAG24 kam der Ort bekannt vor und tatsächlich bestätigte sich die Vermutung. Lidl hat die Shell-Tankstelle in der Torgauer Straße 308 eingenommen.

Lange blieb der Standort nicht geheim. Das führte kurzzeitig auch zu Schwierigkeiten. "Wir mussten heute etwas früher beenden, weil der Ansturm so enorm war. Es hat sich relativ weit gestaut und dann mussten wir aufhören, weil es dann sicherheitstechnisch schwierig wird", erklärte Gerd Nusser von der Agentur M+C Saatchi Berlin.