Überraschung an Leipziger Tankstelle: Hier ist der Sprit plötzlich kostenlos
Leipzig - Dutzende Autofahrer reihen sich am Mittwochnachmittag vor einer Leipziger Tankstelle ein um ihr Auto kostenlos volltanken zu können.
Tanken, zur Kasse gehen und keinen Cent bezahlen? Was nach dem Traum eines jeden Autofahrers klingt, ist am heutigen Mittwoch in Leipzig Realität.
Grund ist eine Aktion des Discounters Lidl. Dieser zahlt am Vormittag und Mittag die Tankrechnungen der Autofahrer. Einziges Manko: An welche Tankstelle genau Ihr fahren müsst, wird nicht gesagt.
"Wir überraschen am Anfang die Leute", sagte Emma Kodweiß von Lidl Deutschland gegenüber TAG24. In der ersten Stunde wird für alle bezahlt, die zufällig gerade tanken. Danach wird eine Instagram-Story von der Umgebung gepostet, um noch mehr Leute zu erreichen.
TAG24 kam der Ort bekannt vor und tatsächlich bestätigte sich die Vermutung. Lidl hat die Shell-Tankstelle in der Torgauer Straße 308 eingenommen.
Lange blieb der Standort nicht geheim. Das führte kurzzeitig auch zu Schwierigkeiten. "Wir mussten heute etwas früher beenden, weil der Ansturm so enorm war. Es hat sich relativ weit gestaut und dann mussten wir aufhören, weil es dann sicherheitstechnisch schwierig wird", erklärte Gerd Nusser von der Agentur M+C Saatchi Berlin.
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Leipzig wurde sich von der Social-Media-Community gewünscht
Lidl hat am Ende die Tankfüllung von rund 50 Fahrzeugen übernommen.
Leipzig ist übrigens die dritte Stadt auf der Tour durch Deutschland. Zuvor hatte der Discounter in Hamburg und Berlin Halt gemacht. In den großen deutschen Städten würden öfter Aktionen stattfinden, deswegen war es den Organisatoren wichtig, auch mal nach Leipzig zu kommen.
"Leipzig wurde von der Community öfter genannt und das wollten wir wahr machen", so Gerd Nusser.
Bis Freitag ist das Team noch in ganz Deutschland unterwegs. Die nächsten Stopps vom Lidl Tankstellen-Takeover erfahrt Ihr immer kurz vorher über Instagram.
Titelfoto: Bildmontage: Tag24/Lisa Marie Peisker