10.000 Euro Schaden! RB-Ultras sprühen XXL-Graffiti nahe des Stadions

In der Unterführung an der Red Bull Arena wurden die Wände mit Graffiti besprüht. © Silvio Bürger

Wie die Polizei in einer Pressemeldung am Montag mitteilte, brachten Unbekannte an den Wänden der Brückenunterführung sowie einem angrenzenden Gebäude an der Red Bull Arena mehrere Schriftzüge in roter und weißer Farbe an.

Zu lesen sind jeweils "10 JAHRE ZONE" - eine Anspielung auf das zehnjährige Jubiläum der Ultragruppierung "Zone 147" des Fußball-Bundesligisten. Diese hatten sich jüngst zu den "nicht mehr tragbaren" Entscheidungen des Vereins geäußert.

Diese betreffen ein Anmeldeverbot für Auswärtschoreos für die komplette Saison, ein Verbot für Choreo-Spendensammlungen im Stadion und nach eigenen Angaben "willkürlich und teils mehrjährige Hausverbote gegen Mitglieder*innen der aktiven Fanszene".

Es wurde insgesamt eine Fläche von rund 100 Quadratmetern besprüht. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden vorerst auf circa 10.000 Euro.