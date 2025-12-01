Dutzende gefälschte Tickets beim Böhse-Onkelz-Konzert in Leipzig: Seid auch Ihr betroffen?
Leipzig - Fans der Band Böhse Onkelz haben sich vermutlich schon lange auf die zwei Konzerte in Leipzig gefreut. Umso ärgerlicher also, dass einige von ihnen gar nicht erst in die Halle gelassen wurden.
So geschehen beim zweiten Konzert am vergangenen Freitagabend auf der Leipziger Messe im Norden der Stadt. Hier waren beim Einlass mehrere Personen mit gefälschten Tickets festgestellt worden.
"Über 100 Personen hatten demnach versucht, mit den Karten Zutritt zum Konzert zu erhalten, mussten aber abgewiesen werden", so Polizeisprecher Tom Erik Richter am Montag.
Die Behörde vermutet, dass die enttäuschten Fans ihre Karten zuvor über Auktionsplattformen gekauft und so ungültige oder gefälschte erhalten haben.
Bisher haben sich aber nur zwei Geschädigte bei der Polizei gemeldet, die die Ermittlungen wegen Urkundenfälschung und Betrug aufgenommen haben.
Dafür sei es wichtig, dass sich noch mehr Personen, die dem Betrug zum Opfer gefallen sind, bei den Beamten melden. Solltet Ihr betroffen sein, könnt Ihr Euch an jedes Polizeirevier wenden und Anzeige erstattet.
Habt Ihr noch weitere Fragen dazu? Dann meldet Euch bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, unter Tel. 0341/96646666.
