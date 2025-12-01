Dutzende gefälschte Tickets beim Böhse-Onkelz-Konzert in Leipzig: Seid auch Ihr betroffen?

Leipzig - Fans der Band Böhse Onkelz haben sich vermutlich schon lange auf die zwei Konzerte in Leipzig gefreut. Umso ärgerlicher also, dass einige von ihnen gar nicht erst in die Halle gelassen wurden.

Tausende Besucher waren bei den Konzerten, doch rund 100 wurden wegen gefälschter Tickets nicht hineingelassen. (Archivbild) © IMAGO / Funke Foto Services

So geschehen beim zweiten Konzert am vergangenen Freitagabend auf der Leipziger Messe im Norden der Stadt. Hier waren beim Einlass mehrere Personen mit gefälschten Tickets festgestellt worden.

"Über 100 Personen hatten demnach versucht, mit den Karten Zutritt zum Konzert zu erhalten, mussten aber abgewiesen werden", so Polizeisprecher Tom Erik Richter am Montag.

Die Behörde vermutet, dass die enttäuschten Fans ihre Karten zuvor über Auktionsplattformen gekauft und so ungültige oder gefälschte erhalten haben.

Bisher haben sich aber nur zwei Geschädigte bei der Polizei gemeldet, die die Ermittlungen wegen Urkundenfälschung und Betrug aufgenommen haben.