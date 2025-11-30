Wieder glückt ein Schockanruf in Sachsen: Seniorin übergibt 15.000 Euro in bar
Mügeln - In Mügeln (Landkreis Nordsachsen) ist eine Seniorin am Freitag durch Betrüger um ihre Ersparnisse gebracht worden. Die Masche der Gauner ist dabei leider altbekannt.
Wie Polizeisprecherin Melanie Roeber am Sonntag mitteilte, erhielt die 89-Jährige am Freitagnachmittag einen Anruf einer Frau, die sich als Polizistin ausgab.
"Im Gespräch gab sie vor, dass der Sohn der Seniorin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte und folglich eine Kaution gezahlt werden müsse", so die Polizeisprecherin. "Die 89-Jährige stimmte zu und übergab kurz darauf an ihrer Wohnungstür das Bargeld in Höhe von 15.000 Euro an einen Unbekannten."
Erst als sie daraufhin Familienmitglieder anrief, klärte sich der Schwindel auf.
Die Polizei ermittelt jetzt wegen Betruges in Verbindung mit Amtsanmaßung.
Seit Jahren haben es Betrüger mit dieser und anderen Maschen primär auf ältere Menschen abgesehen, die sie oftmals anhand ihrer Vornamen in Telefonbüchern auswählen. Die Polizei rät dazu, sich am Telefon nicht unter Druck setzen zu lassen und das Gespräch sofort zu beenden, wenn der Anrufer Geld fordert.
Mit der Kampagne "Hör genau hin" klärt das LKA Sachsen über verschiedene Maschen auf und gibt weitere Verhaltenstipps. Telefonbetrug kann jeden treffen!
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa-tmn