Wieder glückt ein Schockanruf in Sachsen: Seniorin übergibt 15.000 Euro in bar

Mügeln - In Mügeln (Landkreis Nordsachsen) ist eine Seniorin am Freitag durch Betrüger um ihre Ersparnisse gebracht worden. Die Masche der Gauner ist dabei leider altbekannt.

Die Polizei rät dazu, sich am Telefon nicht unter Druck setzen zu lassen und das Gespräch sofort zu beenden, wenn der Anrufer Geld fordert. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa-tmn

Wie Polizeisprecherin Melanie Roeber am Sonntag mitteilte, erhielt die 89-Jährige am Freitagnachmittag einen Anruf einer Frau, die sich als Polizistin ausgab.

"Im Gespräch gab sie vor, dass der Sohn der Seniorin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte und folglich eine Kaution gezahlt werden müsse", so die Polizeisprecherin. "Die 89-Jährige stimmte zu und übergab kurz darauf an ihrer Wohnungstür das Bargeld in Höhe von 15.000 Euro an einen Unbekannten."

Erst als sie daraufhin Familienmitglieder anrief, klärte sich der Schwindel auf.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen Betruges in Verbindung mit Amtsanmaßung.