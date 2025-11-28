Schusswaffen und Drogen bei Hausdurchsuchung gefunden

Nach umfangreichen Ermittlungen hat die Polizei am Mittwoch die Wohnung eines 31-Jährigen in Lützen durchsucht.

Von Jan-Gerrit Vahl

Lützen - Nach umfangreichen Ermittlungen hat die Polizei am Mittwoch die Wohnung eines 31-Jährigen in Lützen (Burgenlandkreis) durchsucht und dabei neben Betäubungsmitteln auch mehrere Schusswaffen gefunden.

Der 31-Jährige wurde in die JVA überstellt. (Symbolbild)
Der 31-Jährige wurde in die JVA überstellt. (Symbolbild)  © Hendrik Schmidt/dpa

Wie die Polizeiinspektion Halle (Saale) am Freitag mitteilte, vollstreckten die Ermittler des zuständigen Fachkommissariats für Drogenkriminalität einen zuvor erlassenen Durchsuchungsbeschluss.

"Im Rahmen der Maßnahme wurden drei Schusswaffen samt zugehöriger Munition, ein Elektroschocker, Hieb- und Stichwaffen sowie mehrere Hundert Gramm Cannabis gefunden und beschlagnahmt", sagt Polizeisprecher Alexander Junghans.

Der Tatverdächtige wurde daraufhin festgenommen.

Nach einer am Donnerstag erfolgten Vorstellung beim zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Halle wurde gegen den 31-Jährigen ein Haftbefehl erlassen.

"Anschließend erfolgte die Überstellung in eine Justizvollzugsanstalt in Halle", so Polizeisprecher Junghans abschließend. Wie der Mann in den Besitz der Waffen gekommen war, bleibt zunächst unklar.

Titelfoto: HendrikSchmidt/dpa

