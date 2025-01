11.800 Euro Schaden an Waschanlage: Polizei bittet um Hilfe bei Jagd nach Dieb

Der Dieb brach einen Geldwechselautomaten an der "Clean Car"-Waschanlage im Leipziger Westen auf. Allein der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf 11.800 Euro.

Bereits am 12. März vergangenen Jahres hatte sich der Langfinger an einem Geldwechselautomaten an der "Clean Car"-Waschanlage an der Saarländer Straße in Leipzig-Neulindenau zu schaffen gemacht, wie die Behörde jetzt mitteilte.

Mit einem Werkzeug brach der Mann den Jeton-Wechsler auf und stahl daraus Bargeld sowie den Münzeinwurf und Münzprüfer. Da nicht klar ist, wie viel Geld sich zu diesem Zeitpunkt in dem Automaten befand, konnte der genaue Stehlschaden nicht beziffert werden. Allein der Sachschaden beläuft sich laut Polizei jedoch bereits auf circa 11.800 Euro!

Eine Überwachungskamera hielt den Täter fest, bevor dieser sich aus dem Staub machen konnte. Weil die Ermittler diesen bisher jedoch nicht ausfindig machen konnten, wurde nun eine Fahndung nach dem Mann gestartet.

Dazu wurde auch eine Beschreibung des Tatverdächtigen herausgegeben: