13.05.2024 17:01 120.000 Euro Schaden: Bewusster Angriff auf Elektroautos!

In der Nacht zum Montag sind in Leipzig mehrere Elektroautos in Brand gesteckt worden.

Von Tino Hahner

Leipzig - Das ist richtig teuer! Bisher unbekannte Täter haben in Leipzig-Neulindenau in der Nacht zum Montag versucht, mehrere elektrisch betriebene Autos auf der Ausstellungsfläche eines Autohauses in Brand zu setzen. Bei einigen ist es ihnen auch gelungen. Die Polizei in Leipzig ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung. © 123rf/heiko119 Laut Polizeiangaben brannten gegen 2 Uhr zwei Fahrzeuge komplett aus. Verletzt wurde dabei niemand. Es entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden von circa 120.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft Leipzig hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Tatverdachts der vorsätzlichen Brandstiftung eingeleitet. Leipzig Crime Dreister Fahrrad-Raub: Täter zerren Mann vom Rad und machen sich aus dem Staub Eine politische Motivation für die Straftat wird nicht ausgeschlossen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Nummer Tel. (0341) 966 4 6666 zu melden.

Titelfoto: 123rf/heiko119