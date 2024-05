21-Jähriger zeigt Hitlergruß: Als die Polizei kommt, hat er Komplizen, Machete und Rohrzange dabei

Leipzig - Ein Mann (21) schlägt in Leipzig gegen Klingelschilder. Als ein Anwohner einschreitet, zeigt er den Hitlergruß. Die Polizei wird gerufen, kurz darauf taucht er bewaffnet mit einem Komplizen auf.

In Leipzig-Möckern mussten Polizisten am Donnerstagabend mit zwei alkoholisierten 21-Jährigen klarkommen. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Der 21-Jährige hatte am späten Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr im Stadtteil Möckern gegen mehrere Klingelschilder eines Mehrfamilienhauses in der Georg-Schumann-Straße geschlagen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Als ein Anwohner auf den Deutschen aufmerksam geworden sei, habe dieser den Hitlergruß gezeigt. Der Zeuge habe die Polizei gerufen, der Verdächtige sei daraufhin geflüchtet und wenig später mit einem weiteren 21-Jährigen zurückgekommen - bewaffnet mit Machete und Rohrzange.

"Beide Tatverdächtige verhielten sich gegenüber den Polizisten unkooperativ, zudem bespuckten sie die Beamten und beleidigten sie mehrfach", sagte Polizeisprecherin Sandra Freitag. Einer der Männer zeigte demnach erneut den Hitlergruß.

Als die Polizei die Männer in Gewahrsam nehmen wollte, wehrten sich diese und schlugen die Beamten, allerdings nicht mit den Waffen, wie eine Sprecherin sagte. Die beiden blieben bis Freitagmorgen in Gewahrsam. Ihnen wurde Blut abgenommen und ihre Identität festgestellt.