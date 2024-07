Einbruch in Büro: Brachte ein Laptop die Polizei auf die Spur der Täter?

Ein Architektenbüro im Leipziger Osten wurde in der Nacht zu Dienstag das Ziel von Einbrechern. (Symbolbild) © rainerfuhrmann/123RF

Wie die Polizei mitteilte, hatten die Täter im Zeitraum zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 9.30 Uhr, zugeschlagen und die Tür zu dem Büro aufgebrochen. Anschließend machten sie sich über das Inventar des Büros her.

Was sie dabei nicht wussten: Einer der Laptops, den sie entwendeten, konnte geortet werden. Am Dienstagnachmittag machte sich der Besitzer auf die Suche nach seinem Gerät, ortete dieses schließlich in einem Park in Höhe der Lilienstraße und fuhr mit einem Kollegen zu dem Ort.

Dort angekommen, verständigte er die Polizei, die wenig später vier deutsche Männer im Alter zwischen 28 und 51 Jahren feststellen und kontrollieren konnte. Im Zuge dessen stießen die Beamten auch auf mögliches Diebesgut, das sie sicherstellten. Der Laptop blieb jedoch verschwunden.

Die Polizei sicherte Spuren. Nachdem die Beamten Fotos des 28-Jährigen sowie des 51-Jährigen gefertigt hatte, um diese in Zukunft erkennen zu können, wurde die Gruppe aus den Maßnahmen entlassen.