Gleich mehrfach zugeschlagen! Diebe klauen in Leipzig Ladekabel von E-Ladesäulen

Leipzig - Diebe stahlen in Leipzig in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Ladekabel mehrerer Ladesäulen für E-Autos.

In einer Gartenlaube fanden die Polizisten das Diebesgut sowie zwei Tatverdächtige. (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa

Zwischen 20 Uhr am Samstagabend und 8.45 Uhr am Sonntagmorgen schlugen die Langfinger auf dem Parkplatz eines Baumarkts in Probstheida gleich mehrfach zu.

Von drei Ladesäulen rissen sie sich ganze 15 bis 20 Meter Stromkabel unter den Nagel und sorgten für einen Stehlschaden von circa 6000 Euro.

Ähnliches trug sich auch im Zentrum-Südost zu, wo sich Diebe gegen 6.25 Uhr am Sonntagmorgen an den Kabeln von zwei Säulen zu schaffen machten.

"Im Zuge der Ermittlungen und mithilfe von Vertretern des geschädigten Unternehmens konnte eine Gartenlaube in einem Kleingartenverein als möglicher Ablageort des Diebesgutes bekannt gemacht werden", erklärte Polizeisprecher Franz Anton.

Die Beamten überprüften die Laube und fanden sowohl das Diebesgut als auch einen 40-jährigen Mann in Begleitung einer 42-jährigen Frau.