25.000 Euro Schaden! Fahrkarten-Automat in Leipzig gesprengt

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In der Nacht auf Sonntag knallte es im Leipziger Stadtteil Möckern.

Von Annika Rank

Leipzig - In der Nacht auf Sonntag knallte es im Leipziger Stadtteil Möckern.

Am Automaten entstand erheblicher Sachschaden.
Am Automaten entstand erheblicher Sachschaden.  © EHL Media

Wie Polizeisprecher Paul Engelmann mitteilte, spielte sich der Vorfall gegen 2.10 Uhr an der S-Bahn-Haltestelle Olbrichtstraße ab.

Demnach machten sich unbekannte Täter an einem Fahrkartenautomaten zu schaffen und sprengten ihn mit Pyrotechnik.

Mit der Aktion beschädigten sie das Gerät zwar stark, konnten allerdings nicht an die Kassette im Inneren gelangen und somit kein Geld erbeuten.

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Der verursachte Gesamtschaden wird auf circa 25.000 Euro geschätzt.

"Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion aufgenommen", so Engelmann.

Titelfoto: EHL Media

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