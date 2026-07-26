Endlich Festnahme in Leipzig: 43-Jähriger soll Supermärkte und Bäckerei ausgeraubt haben

Leipzig - In Leipzig wurde am Freitag ein 43-Jähriger festgenommen, der für mehrere Raubstraftaten verantwortlich sein soll.

Dem 43-Jährigen werden mehrere Raubüberfälle vorgeworfen, unter anderem erst kürzlich in einer Bäckerei im Leipziger Norden. © Silvio Bürger

Nach Angaben von Polizeisprecher Paul Engelmann wird dem Mann unter anderem vorgeworfen, am 13. Juni einen Bioladen, am 15. Juni einen Supermarkt sowie am 19. Juli eine Bäckerei ausgeraubt zu haben.

In allen genannten Fällen hatte er das Personal mit einer Waffe bedroht, um an die Einnahmen zu kommen. Bei dem Raub im Bioladen war es ihm demnach gelungen, einen hohen dreistelligen Betrag zu erbeuten.

Mit Unterstützung des Fachdienstes Einsatzzüge und in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft erfolgte dann am Freitag der Zugriff in einer Wohnung im Leipziger Norden.

Noch am selben Tag wurde er einem Ermittlungsrichter vorgeführt, woraufhin er in Untersuchungshaft in ein Gefängnis eingeliefert wurde.