Polizei findet sie in Versteck: Einbrecher-Deppen scheitern an Bewegungsmelder

Borna - Trauerspiel statt fetter Beute: In Borna ist der Polizei in der Nacht zu Donnerstag ein Einbrecher-Duo ins Netz gegangen, das sich bei seinem Coup offenbar alles andere als smart anstellte. Bereits ein Bewegungsmelder legte den Männern das Handwerk.

Das Duo hatte offenbar versucht, einen Bewegungsmelder zu zerstören. Dabei verursachten sie Lärm und brachten die Nachbarn auf den Plan. (Symbolfoto) © guesswho/123RF

Die beiden Deutschen im Alter von 43 und 47 Jahren hatten gegen 0.20 Uhr versucht, in ein Mehrfamilienhaus an der Reichsstraße einzudringen. Dabei sollen sie versucht haben, den Bewegungsmelder des Hauses zu zerstören, wodurch sie Lärm verursachten und die Anwohner der Straße auf den Plan brachten.

Aufmerksame Nachbarn erwischten die Langfinger bei ihrem Treiben und riefen die Polizei.

Als Beamte der Reviers Borna herbeieilten, versuchten die beiden noch, sich zu verstecken, doch auch das sollte ihnen nicht gelingen: Bei der Nachschau auf dem Grundstück machten die Gesetzeshüter einen der beiden im Unterholz aus, den zweiten fanden sie in einem Schuppen.

In unmittelbarer Nähe fanden die Beamten zudem die beiden Fahrräder, mit denen die Möchtegern-Einbrecher zu ihrer nächtlichen Schandtat geradelt waren. Dabei stellten sie fest, dass einer der Drahtesel als gestohlen gemeldet war. Das Fahrrad wurde daraufhin sichergestellt.