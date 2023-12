31-Jähriger zündelt an Leipziger Turnhalle, während sich Menschen darin befinden

Die Feuerwehr war schnell genug zur Stelle, um den Brand an der Turnhalle zu löschen. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Den Angaben der Leipziger Polizei nach hatte der Mann am Freitagabend um 21.50 Uhr Unrat an der Wand einer Turnhalle in der Konradstraße entzündet. "Zu diesem Zeitpunkt befanden sich mehrere Personen in dem Gebäude", teilte die Behörde mit.

Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte das Feuer schnell mittels Feuerlöscher unter Kontrolle gebracht werden, sodass es lediglich zu Verrußungen an der Wand der Turnhalle kam.

Die Polizei nahm den Brandstifter fest und führte einen Drogenschnelltest durch. Dieser schlug positiv auf verschiedene Substanzen an, weswegen das Amtsgericht Leipzig eine vorläufige Festnahme des Mannes anordnete. In seinen Taschen wurden außerdem zwei Cliptütchen mit Heroin festgestellt.