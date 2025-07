Nach Grenzkontrolle am Flughafen Leipzig/Halle 2500 Euro weniger im Portemonnaie

Leipzig - Der Start für einen 32-Jährigen in den Türkeiurlaub verlief am Donnerstagmorgen deutlich anders als von ihm geplant. Bei der Ausreisekontrolle am Flughafen Leipzig/Halle stellte die Bundespolizei fest, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft aus Osnabrück vorlag.