Tatmotiv Eifersucht? 38-Jähriger sticht jungen Mann in Grünau nieder und haut ab

Leipzig - Heftige Attacke im Leipziger Stadtteil Grünau: Ein Mann hat am Sonntagabend einen anderen vor einem Wohnblock niedergestochen und schwer verletzt.

Vor diesem Hauseingang in Grünau kam es zu der Auseinandersetzung zwischen den Männern. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Die Polizei wurde gegen 21.10 Uhr in die Selliner Straße alarmiert, wie Sprecher Chris Graupner auf TAG24-Anfrage bestätigte.

Dort habe man einen schwer verletzten 24 Jahre alten Mann syrischer Herkunft vorgefunden, der zuvor mit einem Landsmann in eine Auseinandersetzung geraten sein soll. Dabei habe dieser ihn mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt.

Während der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht wurde, leitete die Polizei die Fahndung nach dem mutmaßlichen 38-jährigen Verdächtigen ein, der nach der Tat geflüchtet war.



Bei der Suche unterstützten Kräfte des Einsatzzugs mit einem Fährtenspürhund und einer Drohne, so Graupner weiter. Bislang habe der Tatverdächtige noch nicht gefunden werden können.