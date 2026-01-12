 1.629

Tatmotiv Eifersucht? 38-Jähriger sticht jungen Mann in Grünau nieder und haut ab

Heftige Attacke im Leipziger Stadtteil Grünau: Ein Mann hat am Sonntagabend einen anderen vor einem Wohnblock niedergestochen und schwer verletzt.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Heftige Attacke im Leipziger Stadtteil Grünau: Ein Mann hat am Sonntagabend einen anderen vor einem Wohnblock niedergestochen und schwer verletzt.

Vor diesem Hauseingang in Grünau kam es zu der Auseinandersetzung zwischen den Männern.
Vor diesem Hauseingang in Grünau kam es zu der Auseinandersetzung zwischen den Männern.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Die Polizei wurde gegen 21.10 Uhr in die Selliner Straße alarmiert, wie Sprecher Chris Graupner auf TAG24-Anfrage bestätigte.

Dort habe man einen schwer verletzten 24 Jahre alten Mann syrischer Herkunft vorgefunden, der zuvor mit einem Landsmann in eine Auseinandersetzung geraten sein soll. Dabei habe dieser ihn mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt.

Während der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht wurde, leitete die Polizei die Fahndung nach dem mutmaßlichen 38-jährigen Verdächtigen ein, der nach der Tat geflüchtet war.

Leipzig: Opfer mit Messer bedroht: Polizei sucht Zeugen nach zwei Raubüberfällen in Leipzig
Leipzig Crime Opfer mit Messer bedroht: Polizei sucht Zeugen nach zwei Raubüberfällen in Leipzig

Bei der Suche unterstützten Kräfte des Einsatzzugs mit einem Fährtenspürhund und einer Drohne, so Graupner weiter. Bislang habe der Tatverdächtige noch nicht gefunden werden können.

Die Polizei sicherte vor Ort Spuren, fand unter anderem eine Mütze.
Die Polizei sicherte vor Ort Spuren, fand unter anderem eine Mütze.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof
Zur Suche nach dem Verdächtigen (38) kam auch ein Spürhund zum Einsatz.
Zur Suche nach dem Verdächtigen (38) kam auch ein Spürhund zum Einsatz.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Wie TAG24 aus der Nachbarschaft erfuhr, könnte Eifersucht ein mögliches Motiv für die Tat gewesen sein. Das konnte der Sprecher jedoch noch nicht bestätigen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen.

Titelfoto: Bildmontage: EHL Media/Erik-Holm Langhof

Mehr zum Thema Leipzig Crime: