Trotz verstärkter Polizeipräsenz: 100 Kilo Bärlauch-Knollen ausgebuddelt

Die Bärlauch-Diebe in Leipzig werden immer dreister: Ganze 100 Kilo konnte die Polizei in den vergangenen Tagen im Wahren und Möckern sicherstellen.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Die Bärlauch-Diebe in Leipzig werden immer dreister: Ganze 100 Kilo der beliebten knoblauchartigen Pflanze konnte die Polizei in den vergangenen Tagen im Wahren und Möckern sicherstellen.

Im Leipziger Auwald sprießt der Bärlauch.
Im Leipziger Auwald sprießt der Bärlauch.  © Tobias Junghannß/dpa

Zuerst schlugen Beamte des Reviers Leipzig-Nord am vergangenen Donnerstag zu, so Polizeisprecher Tom Erik Richter am Montag.

Zwar konnten sie gleich 46 Kilogramm Bärlauchknollen feststellen, doch die Verfolgung des Unbekannten, der sie ausgebuddelt hatte, durch den Auwald blieb erfolglos.

"Die Person konnte unerkannt flüchten, ließ jedoch die Knollen am Tatort zurück, welche die Beamten sicherstellten", sagte Richter.

In der Nacht auf Montag schließlich erwischten Polizisten bei einer Verkehrskontrolle auf der Georg-Schuhmann-Straße drei Russen im Alter von zweimal 22 und einmal 43 Jahren, die mal eben 54 Kilo Knollen in ihrem Wagen transportierten.

Woher sie ihre Beute hatten, wollten die Männer den Beamten nicht verraten. In beiden Fällen wird nun wegen eines Diebstahldelikts ermittelt.

Das hilft den Bärlauchknollen allerdings auch nicht mehr, sie müssen laut Richter vernichtet werden.

Doch es finden sich auch Löcher wie diese - hier wurden die Knollen ausgegraben.
Doch es finden sich auch Löcher wie diese - hier wurden die Knollen ausgegraben.  © Tobias Junghannß/dpa
Erst vor rund zwei Wochen waren in und um Leipzig Bärlauch-Diebe gefasst und insgesamt 84 Kilo der Knollen sichergestellt worden. Seitdem wird der Auwald von der Polizei wieder stärker bestreift.

Titelfoto: Bildmontage: Tobias Junghannß/dpa

