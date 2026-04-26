5000 Euro Schaden: Briefkasten im Leipziger Norden explodiert
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Leipzig - Im Leipziger Norden hat es am Freitagabend ordentlich geknallt!
Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke mitteilte, hatten Unbekannte in der Friedrichshafner Straße 173 im Stadtteil Mockau-Nord gegen 21.55 Uhr den Briefkasten im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses gesprengt.
"Dadurch wurden neben den Briefkästen und der Klingelanlage unter anderem die Hauseingangstür und eine Lampe im Treppenhaus beschädigt", so Lübcke.
Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 5000 Euro.
Die Polizei hat die Ermittlungen wegen der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion aufgenommen.
Titelfoto: 7aktuell/Eric Pannier