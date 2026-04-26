5000 Euro Schaden: Briefkasten im Leipziger Norden explodiert

Leipzig - Im Leipziger Norden hat es am Freitagabend ordentlich geknallt!

Gegen 21.55 Uhr sprengten Unbekannte einen Briefkasten in der Friedrichshafener Straße Nummer 173. © 7aktuell/Eric Pannier

Wie Polizeisprecherin Susanne Lübcke mitteilte, hatten Unbekannte in der Friedrichshafner Straße 173 im Stadtteil Mockau-Nord gegen 21.55 Uhr den Briefkasten im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses gesprengt.

"Dadurch wurden neben den Briefkästen und der Klingelanlage unter anderem die Hauseingangstür und eine Lampe im Treppenhaus beschädigt", so Lübcke.